創達科技(01322-HK)：中銀(香港)為CWATL申請委任臨時清盤人

創達科技控股(01322-HK)公布，由中國銀行(香港)有限公司為CW ADVANCED TECHNOLOGIES LIMITED(CWATL)申請委任臨時清盤人。

按該公告所列載就有關於該公司的全資附屬公司CWATL之香港清盤呈請及香港共同及各別臨時清盤人委任申請，CWATL於7月5日通過其香港律師已通知香港高等法院: 鑒於該公司在開曼群島已採取按日期為7月2日的該公司公告列載的程序以及CWATL可使用的資源有限，CWATL擬撤回香港共同及各別臨時清盤人委任申請。

於7月6日，中國銀行(香港)有限公司進一步根據公司(清盤及雜項條文)條例第193(1)條已就委任普華永道蘇曼春及Jong Yat Kit作為CWATL之共同及各別臨時清盤人(中銀香港就共同及各別臨時清盤人的委任申請)而提出傳票，並已顯示中銀香港已尋求香港高等法院批准在已定於7月11日上午十時正在香港高等法院進行之有關於中銀香港就共同及各別臨時清盤人的委任申請的現有聆訊上可以退回上述傳票。

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