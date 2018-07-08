〈名師解盤〉台股正式趨弱回檔機率高 本周須觀察兩止穩訊號

台股上周受到美中貿易戰和亞股重挫影響，累計單周下跌 228 點，勉強守住 10600 點關卡，跌幅約 2.11%。展望本周，法人表示，大盤正式跌破年線，上周五指數收黑 K 且慢慢脫離年線，估計本周盤勢將呈回檔整理格局，須待國際股市情勢明朗、主流股回到漲價概念股和 6 月營收成長股，指數才有機會往年線靠攏。

日盛投顧總經理李秀利表示，全球市場觀望貿易戰後續，市場波動加劇，資金普遍聚焦電子股，上周四 MOSFET 類股遇停利賣壓，但周五矽晶圓類股已出現止跌，中美晶、台勝科和環球科均力撐盤勢，而即將除權息的國巨也相對穩健。

展望本周，李秀利說，市場氣氛還是會壟罩在貿易戰發展上，指數上漲空間不太大，且上周五指數收黑 K、慢慢脫離年線，估計大盤還是會在年線附近整理，技術面上，指數必須先克服 5 日線 10687 點，若貿易戰和緩的話，指數則有機會在上周五低點 10523 點獲得支撐。

接下來可觀察兩大止穩訊號，包括第一國際股市情勢明朗；第二觀察盤面多方主流股，若主流股回到漲價概念股、6 月營收成長股，盤面的結構就會相對穩健，指數才有機會往年線 10721 點靠攏。

富邦投顧董事長蕭乾祥則認為，台股多頭市場走了非常久，但都未出現中期回檔，觀察新興國家市場，因美元走強、外資撤出等因素影響，多數股票都跌深，甚至走空，而美股和台股連動性高，在此次波動中表現相對亮眼，不過台股上周已正式跌破年線，觀察周線和月線 KD 值，估計本周盤勢將呈現回檔整理格局。

不過，蕭乾祥強調，指數回檔並未走空，而是多頭漲多的回檔，初步觀察，本周若是強勢的回檔整理，指數將於 10500 點跟年線間震盪整理；但若美中貿易戰開打，美股回檔整理幅度深，台股也會加速回檔，指數則可能在 10200 點有所支撐，在此狀況下，估資金將往穩定配息的股票和大型權值股靠攏。

如果投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元大 7B 購 11 (078466-TW)、臺股指元富 7A 購 03 (077495-TW)、臺股指凱基 7C 購 07 (081376-TW) 等。

