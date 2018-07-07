〈旅行保障暗藏學問〉班機延誤 12家產險旅遊不便險理賠標準比一比

暑假旅遊旺季，民眾出國旅遊過程中，較常碰到的行李遺失、班機延誤、旅行文件遺失等突發狀況，建議可以透過投保「旅遊不便險」，將財務損失的風險移轉，而市面上包括富邦產險、明台產險、台壽保產險、新光產險、兆豐產險等 12 家產險，旅遊不便險的保障範圍和理賠條款略有不同，建議民眾投保前應仔細比較，以確保自身權益。

目前投保旅遊不便的的管道，除了以刷卡支付機票全額或團費 8 成享有旅遊不便險權益之外，民眾也可以透過業務員、機場臨櫃投保，或是保險公司官網線上即時投保。

而觀察各家旅遊不便險裡，所保障的行李遺失、旅行文件遺失等理賠標準大致相同，以旅行文件遺失來說，指的是當旅行文件被強盜、搶奪、竊盜或遺失時，將獲得重置該文件費用的理賠金額；另行李遺失則是指當海外旅遊期間，因為竊盜、搶奪或是旅館、航空公司處理失當所致的毀損、遺失，就可以獲得理賠。

然而，在班機延誤此項目中，則會因班機延誤的發生所在地、原因、延誤小時數等因素，影響是否符合理賠條件，消費者投保前要仔細比較，以避免理賠糾紛。

Money101.com.tw 金融比較網建議，民眾可以從四大方向挑選最佳的班機延誤理賠條件，包括第一、認定班機延誤小時數，越短越好；第二、理賠金以定額給付，無須檢附消費發票最直接；第三、定額理賠金額，越高越好；第四、認定延誤的條件，越寬鬆越好。

而觀察市面上 12 家產險公司，可經由網路投保的旅平險條款中，延誤小時標準大致分為 4 小時、6 小時不等。

其中，因班機延誤 3 小時即啟動理賠的為明台產物保險，是目前市場上認定延誤小時數最短的，理賠金額為每延誤 3 小時獲 3000 元定額給付，最高理賠 6000 元。

延誤 4 小時可理賠的產險公司占多數，包含富邦、新安東京海上、台壽保、國泰世紀、新光、和泰、兆豐、南山、安達、華南，其中定額給付金額最高的是台壽保產險，符合理賠條件即獲定額 6000 元理賠金。

新安東京海上產險則是以實際支付旅程延誤所致的開銷發票為據，最高理賠 20000 元；旺旺友聯產險是延誤 6 小時以上，才可以獲得定額 1500 元的理賠金。

最後，提醒民眾若發生班機延誤情事，應向航空公司索取班機延誤證明，並提供登機證影本、延誤班機的明細，包括原班機及轉機日期及時間、費用收據正本等文件，以供後續向保險公司申請理賠。