中歐所發布D股上市協議通用條款 明確D股市場準入條件

據中國證券網6日消息，為完善中歐國際交易所D股市場製度建設，做好D股發行上市工作，明確中歐所D股市場的藍籌股市場定位，中歐所於7月6日發布《中歐所D股市場上市協議通用條款》(簡稱通用條款)。

中歐所D股市場是為中國境内發行人提供融資和上市服務的市場，是法蘭克福證券交易所歐盟監管市場的組成部分。發行人申請於中歐所D股市場上市，應與中歐所簽署上市協議。《通用條款》是中歐所D股市場上市協議的主體部分。

《通用條款》主要規定了發行人上市資格條件、上市後持續義務，以及中歐所在推動D股市場建設方面所提供的服務。在發行人上市資格條件方面，發行人應依據《中華人民共和國公司法》設立，其股票應獲得法蘭克福證券交易所歐盟監管市場高級標準準入。

中歐所要求已於其他主要交易所上市的股票發行人還應具有良好的上市記錄。同時要求初次上市的發行人還應滿足如下財務指標之一：發行人過去一個會計年度主營業務收入達到5000萬歐元，併且該發行人實施D股發行後的預期最低市值達到5 億歐元;或者發行人過去三個會計年度扣除非經常性損益後的淨利潤總額達到5000萬歐元。

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