可寧衛股東會通過配息11元 今年首跨焚化事業 審視規劃中國設廠時程

可寧衛 (8422) 今日舉行股東常會，會中通過 106 年度財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利 11 元，以今日盤中股價 188.50 元計算，殖利率 5.84%。可寧衛表示，未來將持續強化集團內分工，提供客戶一站式廢棄物處理，拓展廢棄物中間固化處理外的處理方式。可寧衛於今年 4 月取得榮工大發廢棄物處理廠民營化最優投資人資格，將與榮工及昇達合組合資公司，負責大發廠未來營運。可寧衛認為，大發廠為有害事業廢棄物焚化及物化處理廠，藉由增加廢棄物中間處理製程，將可全面提升公司在廢棄物處理服務的完整性。



在中國佈局部分，可寧衛則提到，山東鄒城一般工業固體廢棄物已於 2014 年通過，由於目前在中國的投資環境仍有許多不確定因素，因此對該廠興建期程正審慎規劃中，將採穩健策略逐步推動。