齊魯高速(1576.HK)赴港上市 引領「公路股」重回市場矚目

美國與多國貿易戰惡化，加深市場對環球經濟憂慮。市場持續觀望中美正式互相徵收關稅及後續發展，港股走勢波動，向來「增長穩定，派息慷概」的公路股自然受追捧，展望未來，在城市發展政策推動下，公路板塊的利潤將繼續保持正面增長，值得看好。

港股市場上寧滬高速(00177-HK)、深圳高速公路(00548-HK)等均是穩增長、高派息股代表。深圳高速2017年的年度盈利同比增長達21.98%，派息率為47%，雖寧滬高速增長速率不及深圳高速，但派息率卻有63%。于本周赴香港上市的齊魯高速股份有限公司(01576-HK)2017年的派息率高達71%，其招股書披露，未來某年度內沒若沒有重大的投資或收購計劃，預期年度派息將維持60%-70%的水平。如此一隻利潤穩健、派息慷慨及具有發掘空間的高速公路股，能不引起市場期待麽？

交通布局優越 往績穩步增長

齊魯高速公路股份有限公司9是山東省高速公路運營商，擁有特許權于特許期限內負責建設、養護、運營和管理濟菏高速公路，至今已有逾十年的中國高速公路運營行業經驗。濟菏高速作爲G35濟廣高速的頭段，穿過濟南、泰安、濟寧、菏澤四個城市，途經梁山、平陰等工業區。值得一提的是，濟南、泰安及濟寧年接待遊客量均超過60百萬人次，位居山東第二、第四及第六。預計未來山東省內的旅遊業的發展將持續提升，為濟菏高速公路帶來更多的交通流量。

再從數字上分析，2017年，山東省高速公路各項運輸指標排名領先。公路貨運周轉量爲約665,020百萬噸公里，占全國約10.0%，公路貨運量為約2,880.0百萬噸，佔全國約7.8%。優越的公路交通流量帶動高通行費收入，公司在2015年至2017年保持著穩定增長，2016年總通行費收入和日均通行費收入相比2015年增長約15.8%及12.5%，再至2017年增長率維持在4.4%及3.7%。其近3年的權益回報率分別為13.1%、19.9%及21.4%，資產回報率亦有6.9%、11.7%及14.6%，逐年增長態勢明顯。

強大國資股東背景 3基石投資者護航

根據招股書披露，目前齊魯高速三家股東分別是齊魯交通發展集團(51.9%)、香港中遠海運(40%)及山東建設(8.1%)，都是響噹噹的资本集团。齊魯交通是省政府交通運輸事業發展的投融資平台，目前運營管理占山東省高速公路通車里程的60%左右。第二大股東是中遠海運亦有豐富的交通行業運營經驗，在香港的業務活動已有60餘年的歷史。此結構為公司未來的發展帶來強有力的支持和保障。

齊魯高速的基石投資者包括中信保誠人壽保險有限公司、山東高速投資控股有限公司、山東省社保基金理事會，基石投資者占基礎發行規模約49.9%。此綜合來看，齊魯高速業績穩定，背景有力，能長線增長，是一家具長線投資價值的高速公路股。

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