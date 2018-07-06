2018年世界杯背後的財務數字

正在俄羅斯舉行的2018世界盃，除了令人矚目和期待的賽事，它背後的故事同樣精彩！特許公認會計師公會(ACCA)從財務數據角度帶你更深入展望世界盃！

今年，國際足球協會（FIFA）提高了獎金支出，2018的冠軍團隊獎金高達3800萬美元，比去屆的3500萬增加了300萬美元。整個世界盃期間支付給球隊的獎金總額為4億美元，比2014年的3.58億美元增加了12％。2014至2017年期間，全球的通脹率基本保持在2.7%到3.3%之間。四年來，世界盃獎金的漲幅基本與同期全球的累計通脹持平。

根據主辦國俄羅斯政府公佈的數據顯示，本屆世界盃的成本已上升至118億美元。資金主要來自聯邦預算，佔總金額的57.6%。另外28.8%由私營和國有企業籌集，13.6%來自地區政府預算。聖彼得堡體育場的建設成本高達7000萬美元，比預算高出7倍。雖然FIFA不必支付這些費用，但分析師認為賽事收益將不及2014年巴西世界盃的26億美元利潤。

FIFA在前主席布拉特（Sepp Blatter）的管治醜聞之後, 一直在努力恢復自己的名聲。自2010年FIFA將2018和2022年世界盃主辦權分別授予俄羅斯和卡塔爾以來，多個大型贊助商都相繼退出這項備受爭議的活動。由於缺乏贊助商，加上與貪污調查相關的巨額法律費用，FIFA在2016年的稅前虧損為3.91億美元。

今年的世界盃獲得了數家中國公司的財務支持。英國索爾福德商學院體育企業教授西蒙•查德威克（Simon Chadwick）表示：「 FIFA承認中國企業在財務狀況不佳的時候給予了財務支援。長遠來看，中國有志於2050年前成為一個領先的足球國家，因此渴望發揮更大的影響力, 以可舉辦世界盃為目的。」

根據FIFA 2017年的財務報告，其淨虧損更為1.92億美元。2015至2018財政年度預計的總收入為56.56億美元，比2011至2014財政年度增長達5％。電視轉播權的銷售構成最大收入來源（53％），其次是營銷權（26％），以及招待權和票務（10％）。由於現在FIFA採用了更新後的國際財務報告準則第15號（IFRS 15），很有可能世界盃舉行的這一年FIFA的財務報告上將會有大幅度的賬面收入。

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