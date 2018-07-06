中國移動(00941-HK)宣布成立雄安産業研究院

7月6日，中國移動(00941-HK)在河北雄安新區宣布成立中移(雄安)産業研究院。

此次設立中移(雄安)産業研究院，是中國移動推動信息通信領域核心技術突破、增強垂直行業解決方案研發能力的重要實踐。面向未來，該院將與在北京的中國移動研究院一體化深度協同，堅持國際一流標準，發揮人才技術優勢，面向智慧城市、人工智能和新一代網絡技術等領域，構建産學研深度融合的創新體系和開放共享的研發生態，為助力雄安新區智能城市建設作出積極貢獻，併以此為基礎努力成為中國移動服務國家數字經濟發展的骨幹技術力量。

近年來，中國移動持續加大科技創新投入，累計承擔國家重大科研項目140多項，擔任關鍵國際標準組織領導職務30多個，申請專利13000多件;構建了“一體三環三縱”的科技創新體系，擁有7家研發機構、18家專業公司及近8萬名科技人員。今年以來，中國移動進一步加強科技創新力量，布局在雄安、上海和成都成立三家新研發機構，強化通信行業與各産業融合發展的研發工作。

中國移動總裁李躍表示，今年4月，中國移動與雄安新區管委會正式簽訂戰略合作協議，併組建“駐雄安新區辦公室”，標志著中國移動支持雄安新區建設工作進入新階段。未來，中國移動緻力於成為建設雄安新區信息基礎設施的主力軍，推動新區數字經濟發展的引領者，打造新區創新能力的先行者及構建新區産業生態的匯聚者。

來源：中國新聞網

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