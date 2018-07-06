週延禮：科技賦能助力保險中介服務升級

在今日召開的“2018中國首屆科技賦能保險中介大會”上，原保監會副主席週延禮表示，保險科技將成為我國保險業轉型升級的加速器，在賦能傳統行業的同時打造出全新的保險中介生態體係。

週延禮表示，保險科技推動了傳統保險行業從銷售渠道、產品設計、服務體驗等方面進行了深刻變革，逐步了以“渠道變革”為主要目標模式轉向以“產品和服務創新”的科技型目標管理，註重保險行業技術服務和基礎設施投資建設。

不過，保險科技在打造全新商業生態圈的同時，一些風險和問題也隨之而來。週延禮列舉道，一是網絡安全風險。保險科技通過信息化重塑傳統業態，未來，數據資源將會成為保險行業重要的戰略資產，基於雲端的數據記錄有可能面臨數據洩露風險，網絡安全、信息安全的風險防範也將逐漸成為未來保險市場的重要關註點。

二是合規風險。自動駕駛、物聯網等技術從根本上改變了原有保險標的的性質，保險監管政策、監管規則、監管標準要相應調整，相關立法、精算、承保規則要如何及時適應風險的變化。

三是操作風險。科技創新雖然提高了服務效率，但是產品的數字化、場景化、碎片化創新不當或過度，很可能產生操作風險，甚至聲譽風險等等，因此，金融保險機構，特别是中介機構要高度重視，及時發現併採取有效措施防範，切實守住不發生係統性金融風險的底線。

當前，由於保險科技的發展仍處於初級階段，這對保險業自身的風險管控和金融監管也提出了更高要求。

那麽，在科技賦能下，保險中介該如何發展?週延禮建議，一要協同構建保險科技新生態。適應新時代保險業發展新趨勢，保險行業要深化發展理念共識，堅持高質量發展不動搖，集中力量科技攻關，探索保險創新領域和空間，保險機構、保險中介機構、保險營銷人員協同保險消費者，在監管部門領導下，共建溝通合作科技應用平台，共同打造保險科技生態係統，促進保險業平穩健康發展。

二要凸顯保險科技新應用價值。無論是新技術應用，還是保險服務場景、商業模式的選擇，保險業都要遵循科技發展的規律，堅持科技創新統籌規劃，聯合科技企業共同科技攻關。根據保險業發展的階段性特徵，選擇最有價值的、應用價值高的保險科技成果，確保保險創新成果應用取得實效。

三要確保科技創新有可持續性。保險科技應用過程中，保險機構勢必會面對各種不確定性因素。科技叠代變化大、生命週期短，要時刻緊跟時代科技發展最新動態，時刻關註相關風險變化，確保保險科技創新應用能夠有可持續性。

文章來源：中國證券網

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