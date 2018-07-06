泰康養老保險增資至40億獲批

7月6日銀保監會網站顯示，泰康養老保險註冊資本增至40億元獲批。增資完成後，泰康養老註冊在8家養老險公司中將與人保養老併列第二，僅次於平安養老。

證券時報記者從泰康養老了解到，此次增資為的是進一步充實資本金，也反映出股東對泰康養老商業模式和未來發展前景的認可。截至2018年一季度末，泰康養老的核心和綜合償付能力充足率均為207.77%，遠高於監管最低要求的50%和100%。增資前，泰康養老註冊資本為26億元，泰康保險集團持股97.69%、泰康資産持股2.31%。

目前，國内共有8家養老險公司，註冊資本從10億元到48.6億元不等，資本金較低的養老險公司都在啓動增資。比如，註冊資本10億的新華養老正在推動40億元的增資，增資完成後將增至50億元;長江養老也計劃轉增資至30億元，目前註冊資本為14.46億元。

除泰康養老、新華養老和長江養老外，其他5家養老險公司註冊資本分别為平安養老48.6億元、太平養老30億元、國壽養老34億元、安邦養老33億元、人保養老40億元。

來源：證券時報APP

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