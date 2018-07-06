【異動股】軍工板塊表現活躍 特發信息(000070-CN)漲停

今日早盤，軍工板塊表現活躍。截至發稿，特發信息(000070-CN)漲停報7.68元，鵬起科技(600614-CN)漲停報5.41元，寶塔實業(000595-CN)漲停報5.41元，海特高新(002023-CN)漲7.84%報13.34元，航天科技(000901-CN)漲5.36%報11.4元，中航沈飛(600760-CN)漲4.28%報38.77元，中航高科(600862-CN)漲3.41%報6.68元，航發科技(600391-CN)、愛樂達(300696-CN)、安達維爾(300719-CN)、航發控制(000738-CN)等個股集體拉升漲逾2%。

消息上，上半年軍工板塊經歷了持續2個月的上漲，但其後板塊經歷了一輪持續的回調。從漲跌幅來看，截至7月3日，申萬國防軍工指數跌幅為-19.07%，而上證綜指同期跌幅為15.73%。整體上看，軍工板塊的表現顯著弱於大盤，而絕大多數時間板塊也都跑輸大盤。在28個行業板塊中，此前軍工板塊漲幅始終處於偏後水平。而近期在弱市調整中，隨著板塊間強弱的轉換，軍工板塊有所回升。

據“數據寶”統計，近三日上證指數下跌1.50%，A股成交金額較前三日增加3.21%，主力資金淨流入最多的概念為軍工改制，該概念所屬個股共有48隻，其中主力資金淨流入前列的個股是中航沈飛、航天科技、航發控制，分别淨流入1.33億元、0.68億元、0.62億元;

分析人士指出，軍工當前為數不多的幾個尚在低位的板塊，行業估值處於歷史底部區間，隨著基本面改善預期逐漸強化，行業未來將迎來新的景氣周期，後市演繹空間仍相當可觀。此外，軍工板塊作為自主可控要求很高的行業板塊，或成為近期大盤的防禦品種之一，避險屬性較強，有望間接受益於基金的調倉換股。

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