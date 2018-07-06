中國同輻今掛牌 暗盤跌8.1% 歌禮准上市 首生物科企登場

中國同輻 (1763-HK) 今 (6) 日於主板掛牌上市，由於大市疲弱，新股普遍受壓，中國同輻的暗盤價也走跌，較每股定價港幣 21.6 元，跌 8.1%；另歌禮 (Ascletis Pharma) 已通過上市聆訊，將成為港股首隻生物科企股。

大陸射性藥品產品研究開發商中國同輻公開發售部分錄得超購約 34.24 倍，以每股港幣 21.6 元定價，略高於招股中間價。一手 200 股，中籤率 80.01%。

中國同輻今 (6) 日掛牌，昨 (5) 日耀才暗盤收盤價為港幣 19.92 元，較招股價低 7.8%，每手帳面虧港幣 336 元；輝立暗盤則報收港幣 19.86 元，低招股價 8.1%，每手帳面虧港幣 348 元，成交 160 萬股，涉及金額達港幣 3280 萬元。

另據市場消息指，無收入的生物科技公司歌禮 (Ascletis Pharma) 已通過上市聆訊。該公司目前有 5 項抗病毒藥物發現和開發計畫，當中包括兩個臨近商業化階段的丙肝在研藥物，惟尚未有任何商業化產品。

截至 2016 及 2017 年底止年度，歌禮司虧損分別為人民幣 676.1 萬元及人民幣 1.32 億元，期內無銷售收益。

其它新股方面，梁志天設計 (2262-HK) 繼暗盤炒高近 2 成後，昨 (5) 日首掛逆市上漲，收報港幣 1.15 元，比招股價港幣 0.88 元升 30.7%，每手 3000 股，帳面賺港幣 810 元。

香港著名補習社遵理學校母公司精英匯 (1775-HK) 昨日融資截止，綜合多間券商統計，超購逾 142 倍。該股今天截止認購，預計下週五 (13 日) 上市。