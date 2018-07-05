【亞洲投顧】大盤容易回測10500點

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，之前就提醒大家，大盤受到國際股市以及貿易戰影響，近期都開高走低，短線支撐就是 10700 點，不可以再被跌破，否則很容易回測前波低點 10633 點，今天就直接回測了，盤勢當然偏空，下個空方目標是 10500 點，現在必須按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，現階段操作不是想著要如何獲利，而是要想著如何控制風險。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，上周就提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高，行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 5983 口，自營商期貨空單減少 506 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤下跌，法人籌碼還是偏空，要注意還有低點或盤中快速回測。

【籌碼穩定的主力股】1536 和大，8431 匯鑽科，2481 強茂，5425 台半 2426 鼎元，3527 聚積 2492 華新科，2478 大毅，3026 禾伸堂，2456 奇力新，6173 信昌電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10723 點開始偏多操作，現在防守 10680 點，今天出場；空方操作者帶量跌破 10700 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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