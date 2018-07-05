禾伸堂Q2營收歷史第三高 獲利挑戰新高

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (5) 日公布 6 月自結營收為 15.2 億元，月增 2.69%，年增 32.87%，第 2 季營收 43 億元，季增 28%，年增 35.78%，創歷史第三高紀錄；根據禾伸堂公布 5 月稅後純益 3.42 億元，每股純益 2.17 元來看，第 2 季每股純益有望挑戰 3.1 元歷史新高紀錄。

禾伸堂表示，由於 6 月被動元件銷售成長，工控的 MLCC 挹注營收，被動元件佔整體合併營收超過 50%。禾伸堂預估，未來車用、工控、照明、通訊等各式需求強勁，營運有望逐季成長。

禾伸堂 6 月自結營收為 15.2 億元，年增 32.87%，第 2 季營收為 43.08 億元，年增 35.78%，累計上半年營收為 76.64 億元，年增 21.43%。

被動元件族群成為台股近日焦點，禾伸堂今日盤中股價創下歷史天價 301 元，不過尾盤後亮燈跌停，收在 267.5 元。

根據禾伸堂公布 5 月自結獲利，稅後純益 3.42 億元，每股純益 2.17 元，今年第 2 季獲利有望挑戰歷史新高每股純益 3.1 元。

禾伸堂董事長唐錦榮日前表示，看好 MLCC 明年景氣，訂單交期已達 6 至 8 個月，高階產品未來 5 至 10 年都不看淡，接下來將以擴大高階市場為主，擴展預計將於第 3 季完成。