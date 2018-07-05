【華冠投顧】武傑電台:國際貿易戰持續開打!台股再跌百點!如何看待?!

武傑關注個股: 6542 隆中、4912 聯德 KY、3406 玉晶光、3537 堡達、3563 牧德。

◆武傑關注個股:

1. 隆中 (6542):

線上博弈遊戲大廠向上公開收購，預計收購價為 50.6 元，收購 1050 萬股，加上私募認購的 1050 萬股，本次總共取得 49.9% 的持股，公司表示與向上為上下游關係，未來將可相互整合運用彼此之產業經營經驗及資源，加速擴張兩方的營運規模及發揮整合效。

操作建議： 籌碼安定加上借殼上市利多，股價具有比價空間。

2. 聯德 KY (4912):

汽車零件產品去年成長占比 3 成，主要以安全氣囊、安全帶扣件、座椅支架等產品為主，捷克新廠去年小量試產，預計今年下半年有一兩個專案產能開出，出貨量能會逐步放大，明年可以再新增兩個專案，目前訂單已安排至 2020 年。

操作建議：蘋果新機吸引市場資金追價。短線支撐：200 塊。

3. 玉晶光 (3406):

由於公司良率提升，有能力搶攻其他手機客戶，今年上半年非蘋客戶占公司營收比重已達 30%，對下半年業績正面，估第三季及第四季都會比上半年好，期待今年比去年好。

操作建議： 股價漲多修正，本益比明顯偏高。短線支撐：425 塊。

4. 堡達 (3537):

股東會通過每股配發 1.8 元現金股利，近來該公司受惠固態電容及鋁質電解電容價格看漲，為被動電子元件通路商，主要代理松下產品，由於公司屬通路性質，毛利率平均在 10% 左右，營收比重為被動元件佔 61%，其餘為其他家電及熱敏電阻產品等，後勢可期。

操作建議：一線被動元件大廠股價已經開始修正，小心追價風險。短線支撐：42 塊。

5. 牧德 (3563):

受惠「5 箭」效應發威，6 月營收新台幣 2.74 億元，月增率與年增率分別為 8.45% 及 144.18%，再次刷新單月歷史新高，已是連 14 個月單月新高紀錄。

操作建議： 股價開始獲利回吐，不過在獲利的支撐下，預料拉回空間有限。短線支撐：350 塊。

◆台股盤勢分析:

◇多殺多

貿易戰開打在即，台股重挫百點。早盤加權指數下跌 - 30 點開出，上半場市場量縮觀望；但是 11 點過後，短線賣壓殺出，指數震盪走低，收盤重挫 - 110 點，收在 10611 點，成交量 1307 億。

美國對中國的貿易戰，即將在 7/6 正式展開；首波 340 億的商品，將面臨新關稅。亞洲股市今天明顯受到消息面的衝擊，今天普遍表現弱勢。不過對於今天台股的破底，究判可望提前反應『貿易戰』利空；以今天外資賣超 - 60 億來看，今天明顯是散戶出現『多殺多』情況。這樣的情況一般而言來的快、去的快，不用悲觀看待台股；反而可以利用多殺多的機會，逢低佈局下半年的績優好股。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8043 蜜望實、6542 隆中、2478 大毅、6204 艾華、4912 聯德 KY、3514 昱晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1590 亞德 KY、6609 瀧澤科、4976 佳凌、2439 錸德、3504 揚明光、3026 禾伸堂、3406 玉晶光、6435 大中… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估