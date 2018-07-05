【華冠投顧】大陸擴大限排 銅箔基板喊漲

藍慶賜 分析師

中美貿易關稅 7/6 開始實施，投資人憂心殺出持股，大盤大跌 110 點。觀察日 K 線，年線失守指數向下修正再破波段新低，KD 指標轉為死亡交叉，形成低檔鈍化，盤勢轉為弱勢，大盤指數如果無法迅速站回年線，將形成空頭走勢。

大陸限排導致當地 PCB 業者生產成本墊高，隨產業旺季來臨驅動需求轉強，全球 PCB 產能最大的建滔集團旗下忠信積層板公司，及山東金寶等陸資 PCB 指標廠，都傳出 7 月調升 CCL 報價從 5% 到 10% 不等。台灣銅箔基板廠 (2383) 台光電、(6213)聯茂、(6274)台燿、上游銅箔廠 (4989) 榮科、(8358)金居等可受惠。

被動元件報價一直在漲，如何減少被動元件的用量，成了下游電子產品業者設計的重點之一，如果能將被動元件降至零，那可能就成了爆紅的產品，(8016) 矽創首推零電容面板驅動 IC，帶動 4 月、5 月營收連續成長，6 月需求依然熱絡，預期第 2 季營收有 2 位數成長。第 3 季隨著時序步入傳統旺季，業績可望更上層樓。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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