【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股持續疲軟 台股回測10600關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 116 點至 10501 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 110.81 點，電子期逆價差擴至 - 4.23 點，金融期逆價差擴至 - 9.93 點。現貨部分，三大法人賣超 69.26 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 7131 口，使留倉部位轉為淨空單 - 6388 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5983 口至 21671 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4754 口，使留倉部位轉為淨空單 - 1351 口。

週三美股國慶休市一日，但美國將從明日 (7/6) 開始對中國課徵價值 340 億美元關稅，帶動今日亞股普遍持續弱勢，台股開盤以下跌 30 點開出，但盤面上缺乏多頭攻擊要角，壓抑指數在盤下震盪，而午盤過後陸股翻黑下挫，近期人氣指標被動元件類股尾盤賣壓出籠，國巨由紅翻黑且一度大跌近 9%，拖累大盤尾盤續探波段低點，收盤指數大跌逾百點，終場加權指數下跌 46.75 點或 0.437%，收在 10654.28 點，成交量能 1318.22 億，較前一日縮減 173.86 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以金融類股跌幅 0.31% 表現相對抗跌，食品類股跌幅 2.07% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線中黑 K 續探波段低點，指數再度失守年線，今日指數高低震盪逾百點，盤勢呈現弱勢探底格局。短線上國際股市尚未回穩，尤其陸股頻頻破底，建議操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 降至 0.92，連四日下降並小於中性值 1，籌碼翻為偏空架構，此外 VIX 指數增加 0.57 至 17.83，創 4 月 10 日以來最高，市場恐慌情緒逐漸升溫。

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