【華冠投顧】林驛銘: 貿易戰干擾，台股年線之下再殺一刀，恐慌大增!

美股國慶日休市，台股開低震盪低，下跌 110 點，10611 作收，成量 1307 億元，價跌量增格局。

昨日給大家觀盤重點: 今日出現新台幣貶值，大盤開低盤，昨日高點沒過，台積電股價下跌，大盤下殺取量等，就可事先預知今日絕對不能進場搶買股票! 今天早上很多股票衝高後下殺，亂去追漲股票的人，都吃到羹! 很多主流股票都出現重挫，像被動元件的禾伸堂 (3026)，斐成(3313) 跌停板，信昌電 (6173)，華新科(2492)，華容(5328) 以及智寶 (2375) 等跌半根停板以上，光學鏡頭的玉晶光 (3406) 跌停板，新鉅科 (3630)，佳凌(4976)，聯一光(3441) 以及揚明光 (3504) 等跌逾半根停板，LED 的一詮 (2486) 跌停，鼎元 (2426)，光磊(2340) 大跌 6%，MOSFET 的大中 (6435) 跌停板，杰力 (5299)，富鼎(8261) 大跌逾 7%，其它重挫股包括樺晟 (3202) 跌停板，麗正 (2302)，直得(1597)，GIS-KY(6456)，星通(3025)，瀚宇博(5469)，嘉聯益(6153) 等跌幅都超過半根停板。

今日台股再殺一刀，跌破前低是好事，很多個股出現下殺重挫! 請各位務必抱對的股票，接下來明日大盤能否止穩，觀盤重點: 1. 是否啟動貿易戰及市場反應 2. 新台幣匯率變化，是貶? 是升? 3. 台積電能否守住前低 210 元? 4.5 日均量能否止跌回升 5. 外資是否停止賣超? 6. 大跌後，融資是否大減? 7. 主流股補跌完沒?

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估