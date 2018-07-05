智美體育(01661-HK)擬增資智美體育場館運營(深圳)有限公司

智美體育(01661-HK)公布，於2018年7月2日，該公司全資附屬公司深圳智美體育産業有限公司(深圳智美)與北京體育文化産業集團(01803-HK)簽署投資協議，將共同投資智美體育場館運營(深圳)有限公司(場館公司)。完成投資後，深圳智美與北體集團將分别持有場館公司40%股權及50%股權，場館公司餘下10%股權將繼續由其公司管理層持有。

公告指，這一舉措標志著中國體育産業的兩家龍頭企業將緻力於在國内一線城市進行綜合性場館布局和運營，併通過優勢互補和資源整合，實現資本與品牌方面的無縫對接，共同拓展「百城千館計劃」。預計到2022年，將在國内實現數以千計的場館覆蓋，以此構建中國體育設施建設運維的核心模式，服務於8,000萬至1億的中産階級體育消費人口。

同時，借助大數據等技術，融合大數據的運作，圍繞全民健身和全民健康，建設創新型、標準化、智能化、人性化的全民健身中心，形成全民運動健康平台，打通全民健康産業鏈上下遊，加強體育與不同産業的融合，提供消費配套服務，最終加速體育消費升級。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)