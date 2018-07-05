油價去年躲過一劫 川普曾考慮入侵委內瑞拉

7 月 4 日，委內瑞拉財政部長 Simon Zerpa 宣布，獲得中國國家開發銀行超過 2.5 億美元的直接投資資金的委內瑞拉，用於增加委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的石油產量。此前曾有預計稱，委內瑞拉的經濟危機將導致全球原油產量每天減少 200 萬桶。

而就在去年 8 月白宮橢圓形辦公室一次討論制裁委內瑞拉的會議中，川普更是曾透露出入侵委內瑞拉的想法。若當時採取入侵方案，委內瑞拉的原油產能所受的影響將「難以想象」。

據美聯社報導，一名知情美國高級官員透露，在這次討論如何制裁委內瑞拉的會上，川普語出驚人地拋出一個問題：為什麼美國不能直接入侵委內瑞拉？

川普的問題讓在場所有人感到震驚，包括時任國務卿蒂勒森和國家安全顧問麥克馬斯特。麥克馬斯特向川普解釋稱，軍事行動很可能產生反作用，危及美國與拉美國家政府的關係。

多個拉美國家曾表示，堅決反對任何國家軍事干預委內瑞拉政局。哥倫比亞總統桑托斯稱，軍事入侵在該地區將會獲得「零支持」。阿根廷、巴拉圭、烏拉圭和巴西四個南方共同市場創始國發表聯合公報表示，反對軍事干預委內瑞拉局勢。

1961 年，美國中情局曾協助流亡美國的古巴人登陸古巴西部海岸，試圖推翻當時的卡斯特羅政權，但入侵失敗。這次事件就曾造成美國國際信譽受損，古巴反而得到拉美社會的同情和聲援，並間接引起古巴和蘇聯靠近及後來的「古巴導彈危機」。

另外，深陷經濟危機的委內瑞拉，石油產量進一步減少。如果美國貿然軍事入侵委內瑞拉，必將導致油價已逐步吃緊的全球原油供應雪上加霜。

知名數據分析公司 GlobalData 預測，相比 2011 年的日產 300 萬桶原油，2018 年底委內瑞拉原油日產量將大幅縮水至 100 萬桶左右，這將給國際原油市場帶來更多不穩定因素。

今年三月，美國宣布對委內瑞拉石油進行制裁，並禁止在美國交易委內瑞拉「石油幣」。5 月更是簽訂了新條例，要求禁止與委內瑞拉進行某些石油交易。

6 月時，因石油禁運影響，委內瑞拉已警告 8 家國際客戶無法兌現 6 月份原油承諾。據合約要求，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）需在 6 月份向這些客戶每日供應 149.5 萬桶原油，但其每日實際可供出口原油僅 69.4 萬桶。

好在未來委內瑞拉的產能或許會得到部分恢復。

7 月 4 日，委內瑞拉財政部部長 Simon Zerpa 表示，委內瑞拉將從中國獲得一筆資金用於拯救該國陷入困境的石油業。Zerpa 稱，該國獲得了中國國家開發銀行超過 2.5 億美元的直接投資資金，用於增加委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的石油產量。