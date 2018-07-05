【異動股】鋼鐵板塊持續下挫 宏達礦業(600532-CN)跌停

7月5日早盤，鋼鐵板塊持續下挫，截至發稿，宏達礦業(600532-CN)跌停報4.21元，西寧特鋼(600117-CN)跌8.51%報4.73元，八一鋼鐵(600581-CN)跌6.92%報4.59元，中原特鋼(002423-CN)跌4.18%報11.22元，柳鋼股份(601003-CN)、永興特鋼(002756-CN)、華菱鋼鐵(000932-CN)、方大特鋼(600507-CN)、淩鋼股份(600231-CN)等紛紛大跌近4%。

據鋼鐵協會監測，6月末，中國鐵礦石價格指數(CIOPI)為238.01點，環比上升1.42點，升幅為0.60%，環比由降轉升。其中：國産鐵礦石價格指數為226.14點，環比下降1.45點，降幅為0.64%;進口鐵礦石價格指數為239.80點，環比上升1.85點，升幅為0.78%。

據鋼鐵協會監測，6月第四周，中國鋼材價格指數(CSPI)為115.80點，連續兩周回落，比6月中旬下降了1.28%。後期受南方雨季和夏季高溫影響，市場仍處於供大於求態勢，後期價格難以大幅上漲，將呈小幅波動走勢。

6月份，受環保督查影響，鋼鐵生産小幅回落，鐵礦石市場需求強度有所下降，港口庫存仍居高位，價格小幅回落，鐵礦石市場仍呈供大於求態勢，後期鐵礦石價格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動走勢。

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