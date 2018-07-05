【異動股】水泥板塊漲幅居前 福建水泥(600802-CN)漲超5%

今日早盤，水泥板塊漲幅居前;福建水泥(600802-CN)高開9.30%，截止發稿，福建水泥漲5.07%報7.46元，華新水泥(600801-CN)、海南瑞澤(002596-CN)、天山股份(000877-CN)、北新建材(000786-CN)等股均上漲超2%。

消息面上，從多家水泥公司及業内人士處了解到，目前全國多地正在實施錯峰生産工作，對水泥價格又形成了進一步支撐，由此呈現出“淡季不淡”的局面，多家水泥企業銷售毛利率也普遍高於去年同期。加之，房地産市場出現“紅5月”，且未來樓市成交依然被看好，利好水泥需求。中國水泥協會常務副會長孔祥忠判斷認為，2018年上半年水泥行業的總體效益肯定不錯。

天風證券認為，本輪水泥周期的延續，前提是需求維穩和持續有效控制供給端，整治空氣污染、臭氧層保護、長江水質治理並非階段性“動機”，綠水青山輕易可逆的自然屬性決定環保常態化。上到國家下到地方政府，多項文件或舉措中傳達供給側力度持續強化。半年報披露窗口期將至，水泥基本面持續超預期，低庫存、短淡季充分支撐行業盈利上行，中報業績可期，加上現金流充裕，同時估值有望進一步修復。嚴控新增産能總基調不動搖，環保助力供給收縮後市繼續可期。

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