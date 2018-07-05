【異動股】券商板塊表現活躍 南京證券(601990-CN)漲停

今日早盤，券商板塊表現活躍，截止發稿，南京證券(601990-CN)漲停報10.44元，寶碩股份(600155-CN)漲4.73%報7.31元，中信建投(601066-CN)漲4.72%報9.77元，中國銀河(601881-CN)、華西證券(002926-CN)、財通證券(601108-CN)、浙商證券(601878-CN)、中信證券(600030-CN)等股均紛紛上漲超1%。

業内人士普遍認為，經過前期的調整，無論是基本面還是估值角度看，券商板塊都處於歷史低位;券商股行情向下空間有限，向上彈性較大，配置價值提升。

海通證券認為，目前券商股估值已達到歷史超低水平，預計2018年行業平均市淨率在1.34倍，遠低於歷史平均。券商股在經過了較長時間的調整後，估值底部，處於配置的最佳時機。重點推薦業務布局全面，受益於新經濟的龍頭券商：中金公司、華泰證券、廣發證券、招商證券。

對於券商板塊下半年投資機會，愛建證券表示，雖然當下嚴監管環境+低迷市場情緒未有明顯改善，券商行業也處於轉型發展的攻堅期，短期來看，券商板塊整體將繼續承壓。但是優質龍頭券商估值處於低位，且有望在轉型發展中提升市場份額，業績表現顯著優於行業平均水平，長期來看仍然具備較高配置價值。

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