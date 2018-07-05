

◆盤勢分析

1. 在貿易戰陰影籠罩下，歐股周三遊走平盤，美股因獨立紀念日休市又導致成交量大減，泛歐 Stoxx 600 指數終場以小漲 0.06% 作收。

2. 台股周三持續受國際盤走弱而出現下跌，加上美股將休市一天，因此以盤整心態為主，終場指數上漲 6.15 點，漲幅 0.06%，收在 10721.87 點，成交金額為 1222.77 億元，至於 OTC 則下跌 0.99%。

3. 台股連續二天來挑戰季線與半年線壓力失敗之後，加上國際股市又不強，也使得本波相對強勢的上櫃股，週三又出現較大獲利賣壓，再創 6 月拉回整理以來的新低點，未來將下探年線作測試，而上市因 6/29 出現長紅 K 線，因年線時而失，又時而得，因此支撐將下看長紅 K 線下緣，目前粗估約在 10650 點附近，此外，長線上升趨勢線約在 10600 點附近，因 9 日 KD 才在低檔區剛交叉上揚來到 29.16 與 26.46 附近，因此跌勢將比 6 月時減緩，但因量不足，因此得持續在低檔年線附近溫和整理，短線 10600~10700 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在季線與半年線附近，即極短線指數將在 10600~10900 點間。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 21.96 億元；外資 + 18.37 億元、投信 - 3.41 億元、自營商 + 7.00 億元。

5. 電子類股:

(1) 被動元件族群: 儘管此族群股價波動大，由於產業景氣不錯，加上部分業者陸續公布獲利成績力亮麗，且 6 月營收又將陸續公布，在市場無新主流股出現前，買盤持續關注於此，包括 3026 禾伸堂、8043 蜜望實、6207 雷科、2492 華新科、6204 艾華、2375 智寶與 6173 信昌電等股近日陸續見到創新高價，短線惟要留意是各公司營收表現是否有一致性成長，及留意法人籌碼變化，建議避開低量補漲的個股。

(2) 挖礦族群: 因四川礦場洪患急單題材，此族群買盤再起，包括 6150 撼訊、2399 映泰、5386 青雲與 2376 技嘉等股走強，由於前波此群套牢壓力不輕，宜以有基本面獲利為選股依據。

(3) 蘋概族群: 因蘋果拉貨旺季漸到，加上又即將公布 6 月營收，在旺季將到來之下，此族群買盤明顯增溫，包括 2474 可成、6153 嘉聯益、3105 穩懋、6456GIS-KY 與 4938 和碩等股也跟隨出現上漲，短線雖有買盤，但仍得留意各公司營收為何。

(4)IC 設計族群: 因旺季到來，營收走強，包括 8016 矽創、2458 義隆電、6411 晶焱、3443 創意與 3035 智原等股見到買盤，由於族群買盤不夠強，建議以營運有成長公司為優先考量。

(5) 外電報導，蘋果明年新 iPhone 後置鏡頭擬採用三鏡頭，3D 感測功能將更強大，鏡頭供應商大立光、玉晶光受惠深，對於 3D 感測元件需求量也大幅提升，法人認為，有助於推升目前獨家供應商穩懋業績成長。另外，大立光將訂在 7/12 召開法說會。

(6) 大陸限排導致當地 PCB 業者生產成本墊高，隨產業旺季來臨驅動需求轉強，大陸指標廠 7 月起喊出調升銅箔基板材料（CCL）報價 5% 至一成，價格走升與旺季效應，台光電、聯茂、台燿等台灣廠商同步受惠。

(7) 被動元件股昨（4）日仍是市場人氣所在，上市櫃成交值前十大股中，被動元件占了 6 檔，前 3 檔更全數囊括。奇力新（2456）今日除息，國巨（2327）下周一除息，雙指標除息秀為市場關注被動元件的二大焦點。

6. 非電子類股

(1) 紡織族群: 因去年產業基期低，今年 Q1 起營運狀況略有好轉，加上目前又有世足賽，包括 1402 遠東新與 1446 宏和等股近日走強，由於遠東新創高走強，此族群買盤漸強，週三 4414 如興與 1476 儒鴻見買盤，不妨可多觀察此族群後續買盤。

(2) 生技族群: 本月因有生技展，部分買盤轉進，包括 8436 大江、4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY 與 6446 藥華藥等股走強，短線買盤仍在少數個股，得再觀察族群買盤力道可否再擴大。

