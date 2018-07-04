【豐銀投顧】看看南韓，想想台股…你會？

◆盤勢分析

受到美國獨立紀念日休市的影響，昨晚的美股表演只有半場，然而這半場的表現就足以讓市場投資人感到市況緊張，美國股市連續兩天開高走低，在昨天收盤時是收在當天的相對低點，在短線上確認是由多翻空的訊號，這次美股的下殺原因就來自於中國宣佈禁止美光晶光在中國銷售，讓美光股價重挫超過 5%，拖累費半指數跟納斯達克指數走低，同時也看到特斯拉在近一個月的反彈之後，連續 2 天拉出大長黑，幾乎吞噬反彈行情半數以上漲幅，五大權值股 (FAANG)+ 微軟平均跌幅超過 1% 以上，金融股更是弱中之弱，權值股平均跌幅約 1%，美股持續走弱。

面對美股的高檔補跌，台股沒有樂觀的理由，雖然台股目前仍然在大頸線之上進行所謂的年線或是季線保衛戰，只是筆者不禁想問：保衛成功有獎品嗎？還是台股就會大噴出？所有股票都會大漲？大家都知道高檔要賣股票，大家都知道漲多就是最大的利空，大家都知道全球資金在緊縮，大家都覺得自己一定可以看得出市場什麼時候要反轉，大家都覺得自己不會最後一隻老鼠，大家都覺得自己一定可以擊敗市場，大家都覺得自己手中的持股不一樣，如果真的是這樣，外資在怕什麼？如果真的是這樣，人人都是股神，甚至連傑西 ‧ 李佛摩爾 (Jesse Livemore) 都會說：I wish I could Live-more！

