【大慶證券】投顧盤前－不確定因素仍在  短線震盪打底



◆盤勢分析

美股昨日因國慶日休市，而歐股依然維持震盪走低的趨勢，由於貿易戰情勢升溫，包括加拿大、墨西哥、中國等，本週都陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。現階段影響國際股市的問題還是在於貿易戰帶來的不確定因素，此外，因美國對伊朗的制裁，加上委內瑞拉國內經濟崩潰，導致近期油價已經來到每桶 75 美元，在油價高漲可能帶動通膨升溫下，未來市場可能也將開始反應對通膨以及升息的議題，因此，在雙重問題干擾下，研判短線的美股恐繼續弱勢，對於全球股市來說仍相對負面。

在美股四大指數前一日收黑的影響下，亞股昨日震盪走低，不過因美元走弱，讓亞幣的貶勢趨緩，甚至有轉升值的現象，這也讓亞股跌幅不致於擴大。由於市場關注美中貿易戰在 7/6 日開徵的議題，所以陸股雖然前一日拉出下影線，但昨日再跌超過 1%，對於亞股也仍是負面的效果，因此短線在不確定變數尚未釐清，加上陸股沒有止跌轉折訊號前，研判亞股都沒有強勢反彈可期。

受到美股續弱的影響，讓台股只能維持在平盤上下震盪，台幣早盤轉升，化解了指數短線再探底的壓力，不過外資於期貨持續減碼 1278 口，淨多單水位下降到 2.8 萬口，也暗示短線外資態度依然偏空，從技術面來看，大盤前一日為增量帶上影線的黑 K，短線為空方增強的訊號，所幸昨日以量縮紅 K 做收，暫時化解再向下探底壓力，不過若今日大盤開低，短線就要小心昨日的十字線變成中繼訊號，目前下檔支撐先看 10600 點。從盤面來看，被動元件以禾伸堂最為強勢，反應了 5 月每股賺 2.17 元的利多，不過華新科反而開高走低，5 月賺 3.01 元的利多反而不漲，這與前一日的國巨有異曲同工之妙，也代表目前中小型股需要時間整理，尤其矽晶圓大多跌破半年線關卡短線持續衝擊市場信心，而在最近營收公布之際，中小型股能否反應業績的利多，將是未來股價的關鍵，整體來看，現階段需重視產業與個股基本面，配合步入傳統旺季，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車 MOSFET、整流二極體與塑化等均是可留意的方向。

