建業地產(00832-HK)：建業恆新為16億人民幣信託貸款責任做擔保

建業地產(00832-HK)公布，7月4日，該公司間接全資附屬公司河南置騰與平安信託訂立質押合同，該公司間接非全資附屬建業華誼與平安信託訂立抵押合同，該公司間接全資附屬建業中國與平安信託訂立保證合同，而持55.45%股權建業恆新與平安信託訂立信託貸款合同，據此，河南置騰同意提供質押予平安信託，建業華誼同意提供質押予平安信託，建業中國同意向平安信託提供保證，作為建業恆新償還平安信託按信託貸款合同授出為數16億元人民幣(相等於約19.04億港元)信託貸款責任之擔保。質押權利是由河南置騰持有建業華誼65%之股權(對應6500萬元人民幣實繳支出)。託貸款的年利率為9.2%，為期12個月。

由於建業恆新就開發金窪村項目自平安信託取得信託貸款，董事認為，河南置騰提供質押、建業華誼提供抵押及建業中國提供保證將促進金窪村項目融資，從而對該公司營造裨益。董事於妥為考慮後認為，訂立質押合同、抵押合同及保證合同不會損害本公司利益。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)