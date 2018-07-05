【IPO追蹤】中國同輻(01763-HK)超購34.24倍 上市價21.60元

中國同輻(01763-HK)公布公開招股結果，已收到根據香港公開發售提交總數2.817億股香港發售股份的合計19864份有效申請，相等於香港公開發售下初步可供認購總數799.72萬股香港發售股份的約35.24倍。國際發售下初步可供認購的合共1599.36萬股發售股份已獲重新分配至香港公開發售。由於重新分配，國際發售下的H股數目已減至5597.79萬H股，相當於全球發售下發售股份總數的約70%。

有7608份申請一手(200股)，中籤率80.01%。股份明日上市。於中國從事廣泛放射性藥物及放射源產品的研究、開發、製造及銷售；伽瑪射線輻照裝置的設計、製造及安装；提供輻照滅菌服務以及獨立醫學檢驗實驗室服務。

發售價每股H股21.60元計算，為招股價範圍17.8元至24.2元大間數略為偏向上方。股份明日上市。經扣除全球發售相關包銷佣金、獎勵費用及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為16億元。

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