【港股解碼】珠光控股瞄上銀建國際，大手筆收購能否實現共贏？

7月3日晨間，珠光控股（01176-HK）公告宣佈斥資逾20億元（港元，下同）分別向銀建集團與中廣核國際購入共6.55億股銀建國際（00171-HK）股份，占銀建國際已發行股本約28.44%。收購事項完成後，珠光控股將一舉成為銀建國際持股高達28.44%的主要股東。

公告顯示，6月29日交易時段後，珠光控股分別與中廣核國際及銀建集團訂立買賣協議，向中廣核國際收購其所持銀建國際3.64億股股份，占銀建國際當前已發行股份約15.8%，代價11.22億元；向銀建集團收購其所持銀建國際2.91億股股份，占銀建國際當前已發行股份約12.64%，代價8.97億元。據此，珠光控股合共斥資約20.2億元將銀建國際28.44%股份收入囊中：

（來源：港交所）

據悉，上述交易完成後，銀建集團及中廣核國際將不再持有銀建國際任何股份，亦不再為後者的股東。同時，銀建集團將促使銀建國際兩位董事辭任，並由珠光控股提名兩位人士進入銀建國際董事局出任董事及（或）公司秘書。

值得一提的是，珠光控股此次一舉接盤入主成為銀建國際大股東的手筆可謂慷慨，以其花費20.2億元獲取28.44%股份的價格計，收購價相當於每股3.08元，這個價格較銀建國際6月29日收市價1.71元溢價達到80.12%，算得上有誠意了。便說珠光控股這個紮根廣州的房地產公司，怎麼就瞄上了銀建國際這塊“餅”？

打破僵局需助力，合流是各取所需？

先說說珠光控股，這家常年深耕珠三角及其他一線城市並把廣州作為大本營的房地產開發商，最近這幾年的發展歷程很有些曲折。受樓市大環境趨緊及調控政策層出不窮密集落地的影響，近幾年珠光控股的經營效益也表現得不甚平穩、波折叢生。

下表所示為最近五年珠光控股的業績表現情況，數據顯示，這些年來珠光控股的業績走勢頗為動盪，在2013年及2016年兩度錄得大額業績虧損，尤其這之間的2014、2015及2016年三年中期業績珠光控股都連續錄得虧損，雖然2014年及2015年全年業績還是順利扭虧，但集團業績在各種不確定因素的綜合夾擊下，仍然表現得相當“躁動”：

而另一邊廂的銀建國際，作為一家投資控股公司，當前主要運營著投資（包括持作買賣投資、可供出售投資、結構性金融證券及應收貸款之業績）、物業租賃及石油化工產品生產及銷售及提供加工服務三大業務部門。

回顧銀建國際近年的經營業績表現可知，這幾年的銀建國際過得也並不輕鬆，間中於2015及2016年也錄得業績虧損，並且伴隨資產縮水的狀況。2017年，銀建國際出售旗下全部物業管理業務，加之年內石油化工板塊經營業績大幅改善，因此公司去年整體總算恢復了生機，錄得全面增長的業績數據：

從雙方發展過程的境遇來看，彼此都需要一個匹配的外來助力以打破眼下的某種僵局，而珠光控股選擇銀建國際也算是各取所需的結果。

收購締造協同效益：珠光謀轉型+銀建可受惠

對於此次一口氣收購銀建國際大額股權，珠光控股有自己的算盤。

首先作為房地產開發商的珠光控股一直以來都在留意國內土地投資及發展的機會，收購事項意味著珠光控股也在努力尋找增加其土地儲備的機會以滿足其業務營運的的需要。當然，收購事項本身也有助於珠光控股進一步拓展其收入來源，加強其可持續發展的能力。

另一方面，就珠光控股近年的經營發展態勢來看，謀求轉型是公司未來勢必需要考慮的問題，而銀建國際目前經營的三個業務分部投資、物業租賃及石油化工產品生產及銷售和提供加工服務構成的業務組合對珠光控股有著不可忽略的吸引力。珠光控股在公告中就直言，銀建國際這三大業務中，未來經營較好的分部將會為公司轉型發展提供更好的方向。同時珠光控股也表示，在其現有業務組合中增添於銀建國際的大量股權，連同房地產發展、房地產投資及專案管理服務，將符合集團的利益。

當然，伴隨收購完成後，銀建國際將成為推廣珠光控股業務的額外平台，這將為雙方締造協同效益，銀建國際亦可自共同業務合作活動中受惠，珠光控股則可自此產生更多的潛在業務。

從多角度的考量而言，珠光控股此番收購銀建國際似乎確實是一個雙贏的決定，不過消息公告後，來自市場的反應卻不如料想的那樣“喜慶”。7月3日，銀建國際股價先於盤中沖高大漲，最高曾見1.95元，漲幅超過14%，可惜隨後漲幅很快收窄，到收盤僅報1.73元，全日微漲1.2%。而珠光控股的表現就更為一目了然，7月3日當天跌去3.57%報1.35元。

到得今日，珠光控股和銀建國際則雙雙走出跌勢，截至收盤珠光控股報1.3元跌3.7%，兩日累跌7.14%；銀建國際的跌幅更甚，至今日收盤報1.56元，全日跌9.83%。那麼，珠光控股這出看似不被市場祝福的收購案，能否最終成就其自身與銀建國際的“互相取暖”真正實現共贏？且看其日後的表現了。

文：彭小留

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