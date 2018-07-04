搶攻暑假餐飲旺季 王品新品牌與既有品牌齊發 目標展店7家

搶攻暑假餐飲旺季商機，王品 (2727) 展店腳步加速，宣布旗下沐越將於 7 月 7 日在北市古亭商圈開出第二店；新加坡米其林一星餐廳品牌莆田，以及藝奇則將進軍新北市蘆洲，莆田最快 8 月首度前進高雄；而平價鐵板燒新品牌禾樂，目前已在試營運階段，加上陶板屋、12MINI，在暑假期間，新品牌、既有品牌雙引擎齊發，至少開出 7 家新店。王品表示，旗下越式料理領導品牌沐越首店開出短短半年，因為商模完整、營收狀況合於預算目標，決定在古亭商圈開出第二店。王品認為，沐越的表現，證明集團開創新品牌的精準度、穩定度日漸成熟，新品牌的育成期間縮短，並且可以快速複製展店，有助增長營收表現。

沐越去年 12 月底首店於台北東區開幕，王品決定打鐵趁熱積極展店，第二家店選在具強大集客力的古亭商圈。沐越事業處協理黃大瑋表示：「我們希望透過『沐越』將越式新風潮帶入台灣，打造時尚、文化兼具的越式指標餐廳。感謝消費者支持，今年可望於中北部展店四家，讓更多人體會越式料理的美味。」

王品指出，沐越二店選在北捷雙線交會的古亭站，商圈消費主力包含上班族與學生族，而二店同樣兩層樓的用餐環境，達 160 坪 120 席，比一店 (60 坪 80 席) 更寬敞，更將胡志明市知名景點─西貢中心郵政局場景搬進店內，顧客不出國就能享受南洋風情。

王品持續發揮多品牌發展十字戰略，看準鐵板燒料理市場，繼夏慕尼新香榭鉄板燒、hot 7 新鉄板料理，垂直整合發揮技術與採購優勢，再開出平均客單 200 元的禾樂鉄板燒，此為今年青花驕、12MINI 後的第三個新品牌，首店在中壢家樂福中原店，座席 45 個，7 月起試營運，首日更創下超過 10 次的高翻桌率。

王品指出，看準新北蘆洲建設發展日趨成熟，PUTIEN 莆田睽違 3 年，展店重回大台北。蘆洲長榮店總坪數約 151 坪，共 118 席位，在南港子重劃區商圈，鄰近捷運蘆洲站，消費主力以家庭客與上班族為主，更有國際連鎖咖啡、速食、服飾品牌進駐，商圈集客力佳；藝奇蘆洲店則距熱鬧的徐匯廣場僅 200 公尺，緊鄰捷運徐匯中學站，該站是中和新蘆線與計畫中的環狀線之交會車站，交通便利，目前已是蘆洲人群最大聚集區。