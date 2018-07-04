別再糾結選股好難 台股基金82%上半年績效打敗大盤

台股近日陷入年線保衛戰，選股操作變得更難，但台股基金卻強強滾，累計上半年平均報酬率達 11.62%，為加權指數漲幅的 6.3 倍，而且超過八成、達 82% 基金績效打敗大盤。法人表示，下半年台股盤面仍以內資主導為主，在「漲股不漲市」的前提下，建議投資人採取定期定額方式，分批布局台股基金，並搭配跌深加碼策略，提高勝算。

根據 Morningstar 統計，國內投信業者發行的台股基金，累計上半年平均報酬率達 11.62%，遠遠打敗加權指數 1.82% 漲幅。而且，績效前 10 大的基金，報酬率都超過 30%，表現相當亮眼。

若按各類型區分，科技型表現最佳，平均報酬率 14.2%；其次是店頭市場與中小型，各為 13.48%、12.77%。大中華、平衡型相當，為 11.71%、11.7%；一般型則有 10.56%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，上半年國際政經局勢動盪不安，導致外資法人怯步，光是上半年，外資就累計減碼台股 2627 億元，外資偏好的大型權值股走勢承壓，指數因此波動劇烈。不過，由於景氣復甦趨勢沒有改變，電子業出貨暢旺，部分零組件甚至傳出供應吃緊、漲價消息，吸引內資進場，帶動股價震盪走高。

進入下半年，陳思銘認為，全球貿易戰火似有擴散的跡象，加上，台股來到 11000 點高檔附近，指數上漲空間有限，預料盤面仍將由內資主導。具備基本面題材支撐的族群，如：矽晶圓、3D 感測、被動元件、蘋概股、雲端網通、汽車電子、生技、AI 與自動化等，容易獲得資金青睞，表現值得期待。



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