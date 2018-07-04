《宮心計2》遊戲發行商指尖悅動成功突圍香港上市

指尖悅動控股有限公司（以下簡稱「指尖悅動」，股份代號：6860.HK），中國一家領先的手機遊戲發行商，已正式宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。指尖悅動計劃全球發售500,000,000股股份（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定），其中約450,000,000股股份將用作國際發售（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定），其餘約50,000,000股股份將作香港公開發售（可予重新分配），作價每股2.07至3.27港元，中信建投國際為獨家保薦人。

公司已於2018年6月26日（星期二）上午9時開始於香港公開發售，股份預計將於2018年7月12日（星期四）於聯交所進行交易，股份代號為6860.HK，每手1,000股進行買賣。

深耕4年，晉升中國策略類手機遊戲發行商No.1

指尖悅動成立於2013年12月，截至目前只有4年多的歷史。相較於其他類型的遊戲，指尖悅動更加專注於SLG（策略類）遊戲，並在這一細分領域做出了傲人成績。作為中國最大的策略類手機遊戲發行商，2017年,按平均每月流水計,指尖悅動策略類游戲前20中佔據六席，在中國策略類手機遊戲發行商中排名第一,市場份額達到9.8%。

對於很多玩家而言，了解指尖悅動是從《坦克前線》這款遊戲開始。這款策略類手游在公司成立一年後上線，一經推出便大獲好評成為“爆款”，即使過了4年，依然能拿出不俗的成績。包括《坦克前線》在內，指尖悅動迄今總共發行了40款遊戲。現公司運營的主要7款遊戲中，6款為SLG遊戲。指尖悅動以平均每年10款的速度積極推出遊戲IP，如《超級群英傳》《超級艦隊》《戰爭時刻》《羅馬時代》及《我的使命》等。並且繼《坦克前線》之後，平均每年1-2款熱銷明星產品，產出率和成功率都極高。隨著公司遞交的招股書對外公佈，指尖悅動或許是正是那個投資者期待的“爆款”遊戲工廠。

近年來國內手游市場依然保持著高速增長，灼識諮詢預測稱，到2022年中國手游市場規模將達5736億元，相比2017年1456億元的規模，未來5年還有300%的增長空間。其中，SLG遊戲因具備長生命週期、高登陸頻繁度、高留存率、高付費率及高平均每付費玩家消費力等特點，近年來發展迅速。數據顯示，2013-2017年SLG遊戲市場規模年復合增長率達到84.8%，到2022 年，國內SLG手游市場規模預計將達到648億元，將佔中國整體手機遊戲市場的11.3%。鑑於SLG遊戲的發展前景，指尖悅動也準備在該領域繼續佈局。

那麼，除了鞏固SLG本身的產品優勢外，指尖悅動還具有哪些優勢使其能夠在未來的手游市場站穩腳跟呢？

緊密的合作夥伴網絡，奠定領先基礎

中國手機遊戲發行行業的主要市場趨勢之一是開發商與第三方發行商的合作日益深化。遊戲開發商專注於遊戲開發，而發行商則專注於遊戲發行的管理及營銷。隨著越來越多的開發商選擇與專業發行商合作，第三方發行商在行業中口碑日益重要。指尖悅動從成立之初，就特別注重策略手游垂直領域的發行合作夥伴和營銷渠道積累。

指尖悅動與多家開發商密切合作，打造緊密和龐大的合作夥伴網絡，成就了堅實而穩固的關係並帶來了多個合作項目，在遊戲開發過程各階段與精心挑選的遊戲開發商密切合作，以推出振奮人心而存續持久的遊戲。通過四年多的持續投入和積累，奠定其在手游領域的領先地位，目前已與約90家知名聯合發行商建立了深厚的合作夥伴關係，包括華為、小米、百度等，以進一步拓闊市場覆蓋面及市場准入渠道。

除此以外，指尖悅動也投入較大精力打造縱深的營銷渠道網絡。除了在自營平台分銷遊戲外，指尖悅動已與主要營銷渠道建立數年關係，以促進遊戲的廣泛分銷。指尖悅動的主要營銷渠道為中國若干領先的互聯網服務平台，其中包括騰訊及《今日頭條》。透過大力營銷及推廣遊戲，指尖悅動已獲若干高價值營銷渠道授予的優先地位。



指尖悅動也通過與流量渠道合作進行針對性的研究，用心打造適合每個年齡層的遊戲內容，如指尖悅動與國內7家國內頂級手機研發商所組成的硬核聯盟，以及小米等強勁手機終端廠商均為指尖悅動遊戲聯合運營商家。其中，連續2年榮獲由硬核聯盟遊戲玩家投票得出的“最受歡迎經營策略遊戲”獎項。指尖悅動成為以上商家之重點合作發行商。

深化發展戰略，鞏固領導地位

在未來發展策略，指尖悅動仍將專注於收集市場數據，通過強大的數據分析能力，獲取市場趨勢和玩家偏好變化，從而及時調整遊戲設置和發展策略。而指尖悅動與遊戲開發商的共生夥伴關係、與合作渠道的緊密聯繫，是使其能夠在中國日益發展的手游市場突出重圍的絕對優勢和重要支撐。

伴隨在港上市這一戰略步驟，指尖悅動將會吸納更多認同其文化的優質投資者加入，擴大其手游發行的版圖和領地。據招股書透露，指尖悅動上市募集資金的主要用途包括：

約35% 收購遊戲授權及投資第三方遊戲開發商

約25% 建立遊戲研發團隊

約20% 用於市場推廣活動

約10% 建立海外業務

約10% 運營資金及一般企業用途

結合以上募資計劃，上市後，指尖悅動除了繼續增強其營銷發行能力，鞏固在手機遊戲發行領域的領導地位，還計劃透過以下策略，加固其護城河優勢：

透過戰略投資加強與遊戲開發商的關係。指尖悅動將繼續物色及評估機會，投資於擁有良好遊戲內容開發記錄的第三方遊戲開發商。指尖悅動相信，該等投資將讓我們在與遊戲開發商深度合作過程中對於遊戲設計上施加更大的影響力，並對於獲取優質遊戲時提供競爭優勢。

建立內部遊戲開發能力 。指尖悅動將通過策略性收購第三方遊戲開發商並尋求建立內部遊戲開發團隊，從而提升自主研發的能力，並鞏固整體市場地位。建立內部遊戲開發團隊對持續發展至為重要，因為其將在遊戲設計及開發、遊戲內容、遊戲銷售及推廣工作以及虛擬物品定價方面提供更大的影響力及控制權。開發自主遊戲內容的能力將提高變現用戶基礎的能力。指尖悅動擬透過積極開發具有良好前景的潛在收購目標，進一步提升自主遊戲開發能力。

積極獲取第三方內容，拓展遊戲組合，以維護及鞏固活躍玩家基礎。指尖悅動會取得根據第三方許可的流行或主流內容開發遊戲的權利， 包括根據灼識諮詢報告，在中國擁有忠實粉絲及利潤豐厚市場的網絡肥皂劇、文學、動漫及漫畫。為此，指尖悅動最近於2017年12月獲得一項根據由騰訊發行的一個人氣網絡劇《宮心計2》開發及發行遊戲的獨家權限，並將積極開拓擁有巨大潛力的其他類似商機。

選擇性地滲透到國際市場，建立國際玩家基礎。於2017 年，指尖悅動委聘具有國際遊戲發行經驗的組長來領導海外拓展策略，擬與海外精選市場的領先遊戲發行商合作，以將游戲內容及設計本地化，並對其進行改編，以切合尋求進入的當地市場（包括東南亞國家）的措辭表達、遊戲風格及玩家偏好。此外，計劃發起跨境游戲活動（例如位於不同國家的玩家之間進行實時戰鬥），以為遊戲營造國際虛擬社區，拓展國際玩家基礎。

從中國到海外市場，從中國發行到國際發行營銷，指尖悅動，勢不可擋，未來可期。

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