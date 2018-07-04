稅延養老險投資細則將出 市場迎來增量資金

據上海證券報消息，新型保險個人稅收遞延型商業養老保險(下稱稅延養老險)産品6月開售後，相關資金運用的細則也將隨之明確。這意味著，稅延養老險資金作為新增資金，有望進入資本市場。

據了解，稅延養老險在投資範圍和比例等方面，與保險資金大緻相同。保險公司將根據稅延養老險資金的投資目標、風險偏好、資金久期、流動性安排等特點，結合定量與定性分析，開展大類資産配置。也就是說，稅延養老險保費收入中一定比例的資金，可以投向資本市場，併且稅延養老險資金是中長期資金，投入資本市場的增量資金是可持續的。因為，稅延養老險未來將從試點逐步向全國鋪開，併且一年期試點結束後將公募基金等産品納入範圍。這意味著，稅延養老險保費收入是源源不斷流入的。

稅延養老險試點之所以引發市場高度關註，主要是因為借力稅優政策，能直接刺激個人繳納保費的積極性，從而撬動國内商業養老險市場巨大的保費增量需求。

據業内測算，隨著未來稅延養老險在全國的鋪開，有望撬動整個商業養老險保費規模在未來5年内超過萬億元，將成為保險市場的最大增量資金來源。其中，在符合相關規定的比例範圍内，部分資金將有望進入股市，成為穩定資本市場的有力支撐。

鑒於稅延養老險資金的長期性、安全性特徵，以及強烈的長期穩健運作、長期保值增值和控製下行風險的投資訴求，保險投資圈資深人士預計，未來稅延養老險的投向或更偏向於大盤藍籌股。

據了解，稅延養老險資金投資資産將劃分為：流動性資産、固定收益類資産、權益類資産、不動産類資産和其他金融資産等五大類資産。其中，鼓勵稅延養老險資金投向符合國家戰略和産業政策要求的領域。

來源：上海證券報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)