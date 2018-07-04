【大慶證券】投顧盤前－解鈴還須繫鈴人 台幣為台股轉強關鍵



◆盤勢分析

跌不停！美股四大指數昨晚震盪走弱，主要原因還是在貿易戰，雖然短線消息面並未再傳出新的變化，然周五就是川普政府將正式對約 340 億美元中國商品提高關稅的時間，市場預期中國將以牙還牙報復，此外，未來包括歐盟，加拿大、墨西哥等也會有更多的行動，在短線預期心理持續發酵下，導致美股目前的弱勢，而油價昨晚一度衝高到 75 美元一桶，市場對於通膨的預期也升溫，未來在雙重變數影響下，研判美股短線將維持目前弱勢格局不變，油價、美元為重要觀察焦點。

貿易戰陰魂不散導致亞股持續震盪！亞股昨日早盤還是出現拉回的走勢，所幸尾盤中國拉高，使衝擊不至於擴大，從亞幣來看，昨日大多也是呈現貶值的格局，尤其台幣再創近期對美元新低，代表外資在亞股仍是較為偏空，因此，解鈴還須繫鈴人，目前風暴中心的中國股市如果短時間內無法在此走穩，對於亞股將為持續有負面傷害，這也是韓國股市為何近期一直破底的原因，整體來說，在貿易戰問題未釐清，加上美元未走弱以及陸股未轉強前，研判亞股都將維持目前弱勢格局不變。

台股再度開高走低，多頭虎頭蛇尾，主要原因就在於台幣持續走貶以及外資偏空，昨日外資期貨減碼 3227 口，現貨再減碼近 82 億元，從技術面來看，台股短線多方有意力守年線關卡，然在國際股市弱勢下，日 K 線呈現出量增帶上影線的狀況，這對多頭來說不是好的訊號，因此，今日大盤只能開高否則短線恐有再破底危機，多頭不可不慎。從盤面來看，早盤被動元件在國巨單月大賺 9.95 元的利多下走強，然因短線創高後獲利了結賣壓，加上昨日融券最後回補，所以收黑後，短線有利多不漲的現象，被動元件今日不可再走弱，否則將可能有較大幅度拉回，而其他包括 MOSFET、整流二極體、電動車等族群，昨日雖一度強勢，然尾盤也不敵賣壓留上影線，由於目前市場仍聚焦在這些業績族群上，短線能否走強就是中小型股的關鍵。整體來看，台幣趨貶影響股市資金水位，加上時序進入月營收公布期，現階段更需重視產業與個股基本面，配合步入傳統旺季，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車、MOSFET、整流二極體與塑化等均是可留意的族群。

