【IPO追蹤】梁志天設計(02262-HK)超購124.52倍 上市價0.88元

梁志天設計集團(02262-HK)公布公開招股結果，已接獲合共20945份有效申請，認購合共約35.75億股香港發售新股，相當於公開發售初步可供認購的總計2565萬股的約125.52倍。有9364份申請一手(3000股)，中抽籤率60%。發售價釐定為每股發售股份0.88元。股份明日上市。

集團創辦人梁志天在公司上市後持22.5%股份，但未見他入董事局。他解釋，公司於2014年被上交所上市的江河集團收購七成股權，按中證監規定，內地上市公司分拆業務來港上市，董事局成員個人不能持有逾10%的股份，但他仍會全力參與公司發展。

公司主要經營三大業務，分別是室內設計服務、室內陳設服務、產品設計服務。公司表示，集資所得約34.7%用於加強室內設計服務及發展專業；16.1%用於進一步發展室內陳設服務；14.8%用於透過選擇性併購；11.5%用於改善資訊科技系統；9.8%用於償還現有銀行借貸；5.7%用於提升品牌知名度；1.6%用於進一步發展產品設計服務；餘下款項將用作營運資金及其他一般企業用途。

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