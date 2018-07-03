【華冠投顧】宏達電到盡頭了?!

華冠投顧 王曈顧問

據 7 月 2 日媒體報導，2498 宏達電宣佈要裁員 1500 名員工，市場是一片看壞，3 日宏達電的股價也破底回應。其實宏達電的手機市佔率在大陸與台灣市場早就是逐年下滑，而且手機部門去年就賣給 Google，早已全力在發展 AR、VR、AI 人工智慧，這次大手筆裁員，對宏達電未來經營是好事，裁撤冗員精簡人力，可減少不必要的支出，站在公司經營角度絕對是正確的決策。

對 HTC 股價反應而言，是屬於短空中長多，後市倒不用悲觀，只是股本過大，上漲走勢較溫吞，目前股價還低於淨值，中長線持有不會吃虧。

再說手機產業，自從有智慧型手機推出，早就是人手一機，不像過去 2G、3G 時代，有人還有好幾機；未來要進入 5G 時代，3G 系統在 2018 年底要全面終止，所以勢必會有一波換機潮，以後手機會成為多功能應用必備工具，除了通話、上網、支付、轉帳、拍照外，還會增加搖控，到時資安問題可能就是一大隱憂。

但是有關手機週邊產業也須留意，像是鏡頭、砷化鎵、驅動 IC 等族群，3008 大立光，3105 穩懋，4991 環宇，8086 宏捷科，都可留意拉回的買點。

以上資料由 華冠投顧王曈提供

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