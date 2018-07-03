【華冠投顧】震盪時留意好股，2349錸德、5425台半、3374精材、6446藥華藥

華冠投顧 謝宗霖 分析師

盤勢的背景仍是一樣，美國與世界各國的貿易摩擦，早盤開個高隨後賣壓就一直出籠，國巨放出利多也是開高壓低收一根黑 K，不過我們收盤後，似乎又有戲劇性的變化，期指翻紅，亞股也有回穩的跡象，是不是中美貿易爭端又有轉圜，我們持續觀察，反正這邊，外資一樣賣他的，官股一樣護他的，看似偏弱，又沒那麼弱，靜觀其變。

大盤的部分不用多談，我們一樣作好準備，把趨勢對，後續能走漲的標地，先例入口袋名單。

被動元件今天的走法，有種資金在轉出的味道，缺貨漲價是事實，但股價到底反應了沒有，別忘了股價是領先指標，所以我們昨天才說，此時是否要去思考什麼族群會接棒，代替去追天上的被動，今天的 2349 錸德，走勢算穩，大漲後的中段整理，洗刷很大其實算正常，小跌五分錢交待一下，後續仍可觀察？昨天出了 8086 宏捷科，換買老朋友 5425 台半，今天創新高，盤中還差點漲停板，大盤繼續跌他的，我繼續賺我的；6446 藥華藥，3374 精材，今日比較弱，但仍有後勢，持續作多方觀察。

盤爛的情況，會逆勢的股通常都有故事，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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