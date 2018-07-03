【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股今日早盤在被動元件族群強勢下開高走高，不過國巨及華新科在創下新高價後翻黑下跌，同時金融股今日全面疲弱，上証指數盤中一度下挫逼近 2% 也影響市場信心，加權指數收盤下跌 62 點，不過台指期貨在現貨收盤後隨陸股急拉，收盤小漲 12 點，籌碼方面，外資期現貨合計賣超 75 億。

《國際金融市場焦點分析》

美股早盤一度因為擔憂中美貿易戰升溫而出現大跌，惟昨日晚間科技股受到美光及 Nvidia 上漲帶動下，推升美股四大指數同步上漲，收盤小道瓊期貨及小 Nasdaq100 期貨分別上漲 0.09%、0.7%；歐盟表示將對美國 3000 億美元商品課徵報復性關稅，加上德國內部政治問題難解，導致歐元及英鎊期貨同步下跌超過 0.5%。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普推文表示，已與沙國王儲達成協議，每日將增產 200 萬桶原油，導致昨日 WTI 原油期貨及布倫特原油期貨同步下跌，而利比亞目前的政治動亂，則導致了昨日原油價格收盤跌幅收斂，收盤 WTI 原油期貨及布倫特原油期貨分別下跌 0.28%、2.69%；週一美國公佈 ISM 製造業指數優於市場預期，推升美元指數呈現上漲，導致昨日黃金及白銀期貨同步下跌超過 1%。

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