雷科股東會通過配發1.8元現金股利 今年朝三大方針邁進

雷科 (6207) 今日召開股東會，通過 106 年財報，合併獲利 2.28 億元，較 105 年增加 14.11%，每股盈餘 2.74 元。股東會並通過配發現金股利每股 1.8 元。董事長鄭再興指出，去年公司獲利較前一年成長，主要是設備產品出貨增加，加上設備研發技術持續創新，能提供不同產業所需生產設備，展望未來將朝三大方針邁進。鄭再興表示，公司在捲裝材料部份，引進高速生產設備以及汰換舊式生產設備，提升生產效率，降低生產成本，因此 106 年公司捲裝材料毛利率提升，為公司創造較高的獲利。



針對今年營運，鄭再興說，主要有三大方針，一是「降低成本，擴展產品銷量」，指出公司將積極降低捲裝材料產品成本，尋找更經濟、品質良好材料，以降低材料成本，並汰換效率不佳機器設備，採用高速有效能設備。整體成本降低後，讓捲裝材料產品更有優勢，增加整個市佔比率。同時持續研發鐳射機器設備應用，自製研發雷射設備產品，能適用於不同領域產業。



二是「預期銷售數量及其依據」，鄭再興表示，銷售數量依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及目前接單情形，並參酌公司產能規模而訂定。綜觀目前各國經濟指標仍充滿很大的不確定性，受此情況影響，公司將積極因應局勢變化，掌握 市場脈動以達成來年營運目標。



第三是「重要產銷政策 」，鄭再興說明，此一大方針分為「生產政策」，也就是捲裝材料部分，持續改善製程以降低生產製造成本。鐳射機器設備方面，則更新新型技術及「銷售政策」，也就是持續鞏固原有 SMD 材料、SMT、半導體與 LED 產業客戶、整合台灣與海外各廠資源，即時配合客戶大量生產需求，及深植人力培育計畫，以佈局全球行銷為目標。



鄭再興最後強調，未來仍將致力對產品獲利與成本管控進行改善、體質調整及研發創新等方面努力，以期往後能更穩健發展並創造更佳獲利，達到優異經營成績。

