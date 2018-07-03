【異動股】航天軍工板塊午後領漲 航發控製(000738-CN)等多股漲停

午後，航天軍工板塊繼續領漲兩市，截止發稿，航發控製(000738-CN)漲停報14.81元，航發科技(600391-CN)漲停報16.02元，航天科技(000901-CN)漲停報11.01元，中航高科(600862-CN)漲停報6.73元，航新科技(300424-CN)漲超8.1%報21.36元，航發動力(600893-CN)、海特高新(002023-CN)、耐威科技(300456-CN)、中航電子(600372-CN)等股均紛紛大漲超6%。

消息面上，近期，受宏觀經濟去槓桿、中美貿易戰升級影響，流動性緊張，市場風險偏好下降，軍工指數較已低於2月份的底部，也創3年半來新低。年初至6月29日，申萬國防軍工指數漲幅-21.85%，上證綜指漲幅-13.9%，整體上看軍工板塊跑輸大盤，軍工板塊目前處於歷史低位。

從行業基本面看，2017年底以來，軍工行業基本面顯著改善，東吳證券認為，在整個行業訂單和回款顯著好轉的情況下，軍工行業中最受益的是直接對接軍隊客戶的總裝類企業，因為該類企業處於訂單和資金鏈的最上遊，産品鏈的最下遊，併且都佔有壟斷地位，對其産品配套商具有極強的議價權，軍工行業訂單和回款的改善會最先對現在主機廠的財務報表上。

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