【異動股】芯片股午後全線大漲 國科微(300672-CN)等多股漲停

午後，芯片股全線大漲，截至發稿，國科微(300672-CN)漲停報61.59元，阿石創(300706-CN)漲停報53.93元，雅克科技(002409-CN)漲停報20.8元，鼎信通訊(603421-CN)漲停報21.8元，文一科技(600520-CN)等漲停報17.5元，北方華創(002371-CN)漲8.32%報53.88元，捷捷微電(-CN)漲幅8.17%報34.04元，江豐電子(300666-CN)漲幅超8%，紫光國微(002049-CN)、景嘉微(300474-CN)、聖邦股份(300661-CN)等均走強大漲超7%。

業内人士認為，半導體産品除了是5G、物聯網、AI等不可或缺的一部分，也早已提升到國家戰略層面。近期半導體矽晶圓仍緊缺，預計晶圓價格會逐季上漲，顯示出半導體行業持續高景氣態勢。芯片國産化板塊中長期投資機會已經來臨。

華泰證券認為，芯片國産化是中國製造崛起之匙，國産裝備迎歷史機遇。新趨勢下本土企業分化在所難免，掌握核心技術、重視技術研發的企業有望脫穎而出，在産業和資本市場的價值也會進一步提高。考慮到國産化進度，建議“從産業鏈後端向前端、從配套到核心環節”邏輯看受益順序，建議優選技術準備充分、業績上率先受益國産産能建設的裝備企業。

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