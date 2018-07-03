重慶啓動信息通信基礎設施提檔升級三年行動計劃

據工信部網站消息，日前，重慶市通信管理局經過廣泛調研、深入研究，編製印發了《重慶信息通信基礎設施提檔升級三年行動計劃(2018-2020)》(下稱《行動計劃》)。

為推動重慶建設成為全國重要的信息通信樞紐，《行動計劃》明確了至2020年重慶市將完成的六個方面33項具體工作目標：一是推進基礎設施“大升級”，實現光纜線路總長突破110萬皮長公里，光纖到戶端口佔比達100%;二是實現信息樞紐“大互通”，互聯網直聯城市達到36個，擴容網内省際出口帶寬至36T、直聯點網間互聯帶寬至350G;三是推進新興領域“大融合”，建設5G基站超過12000個，IPv6用戶佔比超過50%;四是助推信息鄉村“大振興”，力爭建成120個“互聯網小鎮”，基本實現人口聚集自然村光纖寬帶網絡和4G網絡覆蓋;五是持續實施提速降費“大惠民”，100M及更高速率的寬帶用戶比例超過70%，4G用戶滲透率超過85%，月流量使用量突破10GB;六是構築網信安全“大保障”，大力推動網絡信息安全保障體系和應急協調機制進一步完善。

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