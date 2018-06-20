日電貿通過每股配發3.2元股利 估今年業績有優異表現

日電貿 (3090) 今日股東會通過 2.5 元現金股息、0.7 元股票股利，共 3.2 元股利。針對被動元件缺貨狀態，甚至缺到明年都無解，日電貿認為，今年如匯率持穩，業績有望機會比去年好。日電貿去年合併營收 82.5 億元，營業毛利 14.19 億元，合併毛利率 17.21%，年增 2.59 個百分點，稅後盈餘 5.82 億元，每股盈餘 3.5 元。觀看日電貿今年 5 月營收 9.27 億元，月減 2.6%，年增 37.9%。今年累計前五月營收 44.62 億元，年成長 33.0%。



法人分析，日電貿為被動元件通路商，代理積層陶瓷電容 (MLCC)、鋁質電解電容、固態電容等產品，雖單月營收已連續兩個月下滑，但以上產品都是目前市場上相當缺的品項，預估將受惠缺貨、漲價效應，讓接下來的營收、獲利有優異表現。



日電貿對目前被動元件在市場缺貨、漲價等狀況則表示，由於可能缺貨到明年，因此只要今年匯率持穩，業績有望較去年好。