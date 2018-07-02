上半年股票型基金紅黑榜：嘉實逆向策略綜合得分墊底

根據Wind數據統計，2018年上半年全市場存續主動管理股票型基金共有285只，上半年平均收益率為-8.33%。

2018年賽程已過半。單從凈值增長率來看，收益最高的產品暴漲了256%。顯然，只看收益率難以評估真實水平。

界面新聞從收益率、波動率、擇時與選股四個維度綜合評估（不包括今年新發基金）， 剔除因非投資因素造成的凈值波動產品，給出半年度基金紅黑榜，並對上榜基金進行進一步篩選，進行長期跟蹤。試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低，長期業績優秀的基金。

根據Wind數據統計，2018年上半年全市場存續主動管理股票型基金共有285只，上半年平均收益率為-8.33%。

首先來看一下綜合得分前十的基金名單：

從上表可以看到，上榜基金幾乎清一色為醫療醫藥主題基金，唯一一只非主題基金民生加銀優選（000884）的重倉股名單也以醫藥股為主。

雖然醫藥板塊上半年表現整體優於大盤，不過板塊內部也出現了分化，如重倉中藥板塊的基金表現相對平淡，重倉醫療服務、生物制品領域的基金業績則較為突出。

綜合得分第一的是中海醫療保健（399011-CN），基金經理為許定晴與易小金，上半年收益率近19%。若從收益率來看，張一甫管理的上投摩根醫療健康（001766-CN）略勝一籌，收益超20%。

再來看看綜合得分最低的10只基金：

從上表可以看到，嘉實基金旗下多只產品上榜。其中綜合得分最低的是嘉實逆向策略（000985-CN），基金經理為郭東謀。該基金上半年凈值下跌25%，由於業績低迷、投資者贖回等原因，資產規模縮水42%。從重倉股名單可以看到，中興通訊（000063-CN）為該基金一季度第二大重倉股，重倉比例為8.54%。

僅從收益率來看，表現最差的是富國城鎮發展（000471-CN），上半年下跌27.9%。原基金經理汪鳴已於今年4月由於個人原因離職，現任基金經理為畢天宇。在汪鳴管理期間，該基金曾在2015年拿下股票型基金冠軍，然而在16、17年以及今年上半年期間基金業績持續不佳，基金經理先後離任旗下三只基金，最終黯然離場。

來源：界面新聞 黃慧玲 陳毛

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