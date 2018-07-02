〈亞洲區塊鏈高峰會〉談金融科技監理 顧立雄提四大理念

亞洲區塊鏈高峰會今 (2) 日登場，金管會主委顧立雄致詞時表示，金管會對於金融科技監理的立場，主要是在有效控制風險的前提下，給予金融創新最大的空間，他也揭示金管會 4 大監管理念，包括鼓勵創新與預防風險、以負責任創新為發展核心、科技中立以及風險基礎監理。

顧立雄表示，推動金融科技發展一直是金管會的重點政策，尤其區塊鏈是全球最值得關注的科技趨勢，也是金管會的研究重點之一，而區塊鏈被廣泛認知的部分，在於其具有交易同步完成清算的功能，並透過去中心化，可節省交易時間及成本，有透明和不可竄改等特性，是許多金融機構投入研發的領域。

對於區塊鏈、金融科技創新風潮，顧立雄表示，金管會基本的立場，在於以有效控制風險的前提下，給予金融創新最大的發展空間，以利業者將台灣作為創新基地，並希望創新為國家社會帶來效益。

而顧立雄也提及，金管會在金融科技方面，主要有四大監管理念，包括第一平衡鼓勵創新與預防風險；第二以負責任創新為發展核心；第三是科技中立；第四風險基礎監理。

顧立雄表示，為了提供業者實現創新構想的實驗空間，金管會參考國外監理沙盒制度，制定金融科技發展與創新實驗條例，以專法推動金融科技創新實驗機制，且已於今 (2018) 年 4 月 30 日開始施行。

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