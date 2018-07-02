向上國際擬入主 隆中股價跳空漲停鎖住

隆中網絡 (6542) 受到辦理私募及向上國際董事長、董事顧剛維及顧哲銘有意以個人名義收購股權激勵，今天股價跳空漲停，以 53 元鎖住，掛買張數近 2000 張。向上國際為國內「老子有錢」或「角子共玩」線上博弈類遊戲公司，營收 80% 來自這兩款遊戲，2017 年 3 月送件公開發行並有意登錄興櫃，但因營運項目有爭議而申請登錄興櫃受阻，9 月時以重大訊息正式公告申請撤銷股票公開發行。



隆中上週五董事會決議辦理 1050 萬股、每股價格 40.1 元私募，今天公告接獲顧剛維及顧哲銘收購 1050 萬股，每股價格為 50.6 元股權，若兩項都完成，則向上國際持有隆中股權將過半達 51%，正式入股隆中。



向上國際總部設於台中市，在 2009 年以資本額 50 萬元起家，2011 年推出「老子有錢」，找來豬哥亮等知名藝人代言後，快速在國內線上博弈市場崛起，更透過現金增資、換股、盈餘轉增資、資本公積轉增資等方式，實收資本額快速從 3000 萬元數倍增逾 5 億元，去年一度積極登錄興櫃且拚未來上市櫃的企圖心，但因上櫃之路艱辛，策略似乎改由借殼隆中，讓向上國際能為上櫃遊戲股。



向上國際積極朝國外發展，該公司以一年 17 億並連續蟬聯 11 個月 Apple store / Google play 營收排名前二名的「老子有錢」為例，平台中便集合近 70 餘款種類的遊戲，更成為歐美大廠切入台灣市場的第一選擇，未來公司有意朝中南美洲及歐洲擴展。

