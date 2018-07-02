川普關稅實施半年 美國報業已屆存亡關頭

有一個產業遭川普關稅重創，但大眾卻可能沒放在心上：報業。

美國商務部 6 個月前對自加拿大進口的「非塗佈磨木漿紙」（uncoated groundwood paper）開徵關稅，導致報紙印刷成本暴增，報社為了因應此點，不得不增加一些新聞區塊限制、減少頁數、降低發行頻率，甚至裁員。

當地的小報業所受衝擊最為嚴重，《Powell Tribune》是位於懷俄明州鮑威爾的一份報紙，每週發行 2 次，發行量為 4000 份。該報社發行人 Dave Bonner 表示，自從關稅實施後，報紙印刷成本飆升了 30%。

「這真的很痛苦。」自關稅實施後，他的報社不得不裁撤一位全職記者，並將一位記者改為兼差性質，這聽起來不多，但對該報社來說，卻對全體人力影響很大，因為該報社現在僅有 4 位全職記者和 1 位兼差記者。

《新英格蘭》報社擁有 8 份報紙和一些小型週刊，其總裁兼執行長 Aaron Julien 也表示，過去半年來報紙漲價了約莫 25%。

「這很嚴重，在一年的時間內，我們的費用增加數十萬美元，必須想方設法來彌補。」他稱，報社為此減少頁數並裁員，但他拒絕提供具體數據。

根據時代出版公司通訊總監 Sherri Day 的說法，由時代出版公司出版的《Tampa Bay Times》為了因應關稅，整個組織正在進行裁員約莫 50 人的過程。時代出版公司董事長兼執行長 Paul Tash 今年 3 月便曾稱該關稅將讓《Tampa Bay Times》全年印刷費用增加 30% 或 300 萬美元以上。

PAGE Cooperative 執行長 John Snyder 表示，印刷成本約占一份報紙營運成本的 10% 至 20%，僅次於員工薪資。他估計美國約莫 60% 至 70% 的新聞用紙來自加拿大。該組織代表全美超過 600 份日報。

「報業在關稅實施前就已經面臨挑戰，關稅讓一切更糟糕了。」

不只中小型報社感到痛苦，大型報社也與他們同一陣線。《今日美國》出版商 Gannett Co. Inc (GCI-US) 在最近公布的 10-K 文件提到，其「營運恐因報紙印刷成本的變化而遭嚴重影響」，並補充導致此現象的因素包括「關稅的實施，或其他對於非美國紙類供應商的限制」。

Gannett 出版品超過 100 種，該公司發言人稱，「就算只是調整幾美分，對 Gannett 這樣的出版商來說也是一種財務負擔。」

Gannett 股價走勢

但這關稅不是永久性的。美國國貿委員會（ITC）必須評估對加拿大「非塗佈磨木漿紙」課稅是否挫傷國內產業，才能決定是否繼續執行該關稅。ITC 和商務部預計 2018 年秋季做出最後決定。

美國民眾對實體報紙的依賴程度越來越下降，因為線上媒體日漸崛起，一度為實體報紙營收強力來源的廣告商也開始將廣告費用花在線上媒體。

報業不得不轉型，將其營收來源轉向以網路為主，例如線上訂閱和廣告。Pew 研究中心分析報告指出，「儘管報業盡最大努力，但十年來報業廣告營收逐年下降，在 2005 年至 2017 年間，廣告營收下降了 67% 之多，自 494 億美元縮水至 165 億美元。」然而，數位和週刊印刷發行量同期卻估計減少了 42% 之多，自 5330 萬份減少至 3090 萬份。

新聞聯盟公共政策資深副總裁 Paul Boyle 表示，「報業已經到了面臨存亡的關頭，尤其是小型報社。」