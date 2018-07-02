百年銀行滙豐啟用機器人 金融業新變革開始了？

一向以經典的英式穩健風格示人的滙豐銀行開始在零售銀行店面啟用機器人來服務客戶了。

上周二，滙豐高官們在位於紐約第五大道的旗艦級分行發布了 7 款由軟銀機器人公司生產的機器人服務生。這些機器人高約 4 英尺（約 1.2 米），胸前安裝有一塊平板顯示屏，能發出嘹亮的聲音。

這些機器人會詢問客戶需要什麼幫助，他們能夠幫助客戶選擇 6 種服務，包括行動銀行和 ATM 等自助服務。它還會通過跳舞來為等待的客戶消磨時間。此外，它還能為自拍擺姿勢，提供天氣資訊，能告訴你離它最近的披薩店在哪裡，還會講笑話：

「一隻沒有眼睛的魚（fish）叫什麼？叫 F-S-H。知道為什麼嗎？因為它沒有眼睛（no I's）。」

這顯示了滙豐銀行對高科技的重視程度。滙豐銀行是第一家在美國的分支銀行中使用仿人類機器人的銀行。

滙豐負責美國零售銀行和財富管理業務的負責人 Pablo Sanchez 說：「這會吸引更多客戶進門。」他稱，如果這些機器人有助於提高用戶體驗，那麼他們將把這種科技在 228 家美國分行中推廣開來。下一個分行可能是加州的矽谷和 Cupertino 地區。

滙豐計劃提高機器人的服務能力，希望能夠讓用戶在機器人的幫助下在其胸前的顯示器上完成新產品申請。滙豐花了 1.31 億美元來升級機器和其他科技項目，包括語音識別和新數字銀行 APP。

儘管「機器人搶人類飯碗」的聲音甚囂塵上，但滙豐銀行表示，引入機器人並非為了節省人工成本，而是為了招攬更多業務，特別是針對愛好科技的千禧一代。

值得注意的是，多數銀行在科技上的革新都體現在推出更為便捷和豐富的行動銀行 APP，比如摩根大通和美銀美林就將數十億美元投入到人工智慧和機器學習當中，以加速交易、解決投訴和改善服務。

滙豐銀行在分支機構設置機器人的做法顯然與行業潮流不相符。這種方式引發了一些同行的不解，他們認為，不應該在實體店面放機器人，這種做法甚至可以認為將是沒有效果的。

滙豐對此予以駁斥：「上周我們的分支銀行來了一位客戶，他為自己的大量資金開立了很多帳戶——就是因為他看到了我們的機器人才進門辦業務的。」

除了滙豐銀行之外，加拿大的 ATB 金融也在去年開始使用這款名為 Pepper 的機器人。而在日本，至少有一家貸款銀行也在使用它。全球大約有 1.5 萬個這種機器人投入使用，多數都在日本——生產它們的軟銀機器人公司所在國家。