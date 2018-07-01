匯盈控股(00821-HK)2.572億購上海收租物業

匯盈控股(00821-HK)公布，6月29日，公司之間接全資附屬公司VC Global Investments Limited作為買方同意購買、而賣方丁鵬雲則有條件同意出售Bright Element Investments Limited股份與5949.4萬貸款，所涉及之總代價為2.572億港元，公司向賣方發行本金額2.572億港元之可換股債券之方式支付。可換股債券換股價為1.25元，較上周五收市價折讓6.72%，可換取2.05億股，賣方現已持有5.42%股權，若上述可換股債券換為股份，其持股量將增至23.11%。

Bright Element right Element持有日光投資集團100%股權、目標外商獨資企業與中國項目公司，中國項目公司持有位於上海市虹口區四川北路一幢六層高綜合大樓之首四層（(即地下、二樓、三樓及四樓)。該物業現時已全數出租，分別由一間銀行、五間餐廳及一間有120個單位的服務式住宅佔用，每年所產生之租金收入總額約為930萬元人民幣。

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