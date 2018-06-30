中國央行官員稱應推動財稅改革化解高杠桿風險 不過度依賴貨幣政策

中國央行研究局局長徐忠周五稱，中國高杠桿風險根源在於財稅體制缺陷，應下決心推動財稅體制改革，一方面鼓勵地方政府建立信息透明、硬約束機制，在此基礎上可由中央財政發行長期限的國債為地方政府債務兜底，另一方面是地方政府可以持有國有資產的股權，既化解地方政府的債務壓力，又推動國有企業混合所有制改革。

國內媒體--21世紀經濟報導援引他在「2018IIF中國金融峰會」上的發言並指出，「以上兩方面可以同時使用，但必須給試圖解決債務問題足夠的激勵。凡申請中央財政救助兜底的，都要對地方政府進行審計問責，限期內自主解決債務問題，可以不進行問責。」

同時，要改革地方稅收體系，理順中央地方財稅關系，降低地方財政收入對土地出讓金的依賴，加快形成以消費稅，房地產稅，資源稅為主的地方政府收入體系，盡快出台房地產稅制度。

「我國高杠桿風險的根源在於財稅體制改革之後，無論是政府部門本身的隱性債務，還是高杠桿的國有企業，以及近年來居民杠桿率上升較快，財稅體制的缺陷是重要原因。」徐忠稱，「中央地方財政關系一直沒有理順，地方政府融資正門沒開，省級政府代市級政府發債，權責不對等，催生中央財政兜底，導致剛性兌付和道德風險。」

他指出，雖然從數字上看非金融企業部門的杠桿較高，但實際上，大量非金融企業的債務是地方政府融資平台或國有企業的債務。根據IMF測算，2016年如果考慮地方政府隱性債務的中國廣義口徑政府部門杠桿率為62.2%，已經超過歐盟警戒線標準。

「我國地方政府債務置換是花錢沒買到機制，買到了教訓。」他談到，2016年開始地方政府債務置換治標不治本，表面上化解了流動性危險，但規範地方政府債務融資的制度建設進展緩慢，各類隱性債務重新泛濫，實際上只是將償債壓力後移，沒有解決根本問題。

「相關的機制沒有建立，不從機制上解決問題，各類隱性債務仍會出現，就會出現財政風險金融化的現實可能。」他強調。

**不過度依賴貨幣政策**

徐忠強調，要進一步明確解決體制性結構性問題，而不能過度依賴貨幣政策。

「貨幣政策不能包打天下，尤其是在外部沖擊日益增大的條件下，回旋余地越來越小，」他稱，盡管在流向上能發揮一定的作用，但畢竟是總量政策，在解決結構性矛盾上不具備天然因素，很可能會以流動性掩蓋信用風險，以低利率掩蓋低下的投資回報率，對既有的結構性問題未必真正有效，還可能火上添油。

他認為，貨幣政策最大的作用仍是維持穩健中性的貨幣環境，至於解決結構性的問題，只能通過供給側結構性改革。

此外對影子銀行要嚴控增量，逐步化解存量，可以通過資產證券化以及金融機構補充資本金的同時有序回表，保持和增強支持服務實體經濟的水平。

中國央行召開2018年第二季度貨幣政策例會指出，堅決綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去杠桿的力度和節奏；穩健的貨幣政策保持中性，要松緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。

路透北京6月29日 發稿 馬蓉；審校 曾祥進

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